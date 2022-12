Velburg setzt auf Kontinuität Der TV und Spielertrainer Johannes Spitz verständigen sich auf eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus

Der in der Regensburger Kreisklasse 3 beheimatete TV 1897 Velburg baut weiterhin auf seinen Spielertrainer Johannes Spitz (34). Wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist, sei nach kurzen Gesprächen schnell klar gewesen, dass beide Seiten in eine weitere gemeinsame Saison gehen wollen. Auch wenn die sportlichen Verantwortlichen und auch der Trainer selbst mit den aktuellen Ergebnissen nicht zufrieden sein können – Velburg überwintert auf Tabellenplatz neun (6/5/7) –, hätte es keinerlei Überlegungen gegeben, an der Trainerposition etwas zu verändern.