Velburg, Dumba und Miltach wahren ihre Kreisliga-Chance

It‘s Showtime in der Oberpfalz: Fünf Relegationsspiele gingen am heutigen Samstag über die Bühne. Drei Mal ging es um ein Kreisliga-Ticket, je einmal um die Kreisklasse und die A-Klasse. Der Überblick.

Kreis Regensburg: Relegation zur Kreisliga







Die Effizienz gab den Ausschlag! Das Duell Kreisligist gegen Kreisklassist ging an den Kreisligisten, der sich seine Chance auf den Klassenerhalt wahrt. Sünching bleibt dagegen ein möglicher Wiederaufstieg verwehrt. Dabei erwischte doch der SV vor 380 Zuschauern in Brunn den besseren Start, ging in Führung. Schnell fand Velburg die passende Antwort und drehte das Spiel kurz nach dem Seitentausch vollends. Kurz darauf vergaben die Sünchinger die dicke Chance auf den Ausgleich, als sie einen Elfmeter verschossen. Effiziente Velburger legten das Dritte nach und setzten in der Schlussphase zum Todesstoß an. So deutlich wie es das Ergebnis aussagt, verlief dieses offene Match keineswegs.





Kreis Regensburg: Relegation zur Kreisklasse







Party pur im Lager des TSV Alteglofsheim, der über Umwege den Kreisklassen-Erhalt feiert. Andreas Grübls Mannschaft bewies im Duell mit Romania/Regendorf in Harting Moral, bog einen 1:2-Rückstand per Doppelschlag (62./67.) in einen 3:2-Sieg um. Des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid, die SG muss den Gang in die A-Klasse antreten.





Kreis Regensburg: Relegation zur A-Klasse







Knappe Kiste in Steinsberg! Lediglich 100 Schaulustige sahen einen typischen Abnutzungskampf. Ein Doppelpack von Johannes Lindl brachte die Altmühltal-Kicker auf die Gewinnerstraße. Der Anschlusstreffer kam letztlich zu spät für die SG Walhalla, die aber eine weitere Chance auf den Aufstieg hat. Indes feiert Tögings Zweite schon den Klassenerhalt.





Kreis Amberg/Weiden: Relegation zur Kreisliga







Einen Relegations-Krimi gab es in Königstein. Erst im Elfmeterschießen jubelte der Kreisliga-13. aus „Dumba“ gegen den Kreisklassen-Dritten aus Neukirchen. Die Regenspielzeit mündete in einem 1:1, die Verlängerung brachte auch keinen Sieger hervor. Im fälligen Elfmeterschießen wurde Kirchenthumbachs Torwart – Achtung Wortspiel – Lukas Helden zum Helden. Zwei Versuche des FCN parierte er und wahrt seiner Mannschaft somit die Chance auf den Kreisliga-Erhalt.





Kreis Cham/Schwandorf: Relegation zur Kreisliga







Der FC Miltach darf weiter vom (Wieder-)Aufstieg in die Kreisliga träumen. Eine stolze Kulisse von 1.076 zahlenden Zuschauern in Michelsdorf sah auch hier eine eng geführte Partie. Miltach setzte nach einer Stunde den ersten Punch und traf in der Nachspielzeit zur Entscheidung. Kurz darauf kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Auf der anderen Seite muss der FC Stamsried auch nächste Seite in der Kreisklasse an den Start gehen.