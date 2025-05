Velbert verstärkt sich in der Offensive

Idoguchi wechselt nach Velbert – Foto: Marcel Eichholz

Die SSVg Velbert steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga West. Gleichzeitig ist die Vereinsführung fleißig bei der Kaderplanung. Nach mehreren Transfers von jungen Spielern aus den fünften Ligen Deutschlands, darunter beispielsweise Aleksandar Gudalovic und Leon Jonah Lepper, verpflichtet der Oberligist mit dem 20-jährigen Japaner Haruto Idoguchi ein weiteres vielversprechendes Talent.

Überzeugende Leistungen im ersten Jahr Idoguchi ist erst seit dem Sommer 2024 in Deutschland und absolvierte somit seine erste Saison auf deutschem Boden. Beim Siegburger SV zeigte das junge Talent gleich, was alles in ihm steckt. Als sofortiger Stammspieler gelangen ihm in dieser Spielzeit sieben Treffer und vier Vorlagen in 22 Spielen. Somit war er ein entscheidender Faktor für den dritten Rang seines Vereins. Hinzu kommen zwei Auszeichnungen für die FuPa Elf der Woche.

Das Kuriose an der ganzen Geschichte: Der 20-Jährige spielte in keiner der Begegnungen die vollen 90 Minuten. 14 Einwechselungen und acht Auswechselungen stehen bei dem talentierten Akteur auf dem Konto. Die Zahlen, die er erbringen würde, wenn er in allen Duellen die volle Spielzeit erhalten hätte, sind nur vorstellbar. Der Zugang überzeugte zudem auf ganzer Linie in einem Probetraining bei Velbert. "Haruto bringt genau die Qualitäten mit, die unser Offensivspiel bereichern können“, erklärte der sportliche Leiter Michael Kirschner. Vom Spielverständnis, über Dynamik bis hin zu einem starken Abschluss, der junge Japaner bringt alles mit sich.