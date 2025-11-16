 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Mit etwas Schützenhilfe könnte Klosterhardt den Sprung in die DFB-Nachwuchsliga schaffen.
Mit etwas Schützenhilfe könnte Klosterhardt den Sprung in die DFB-Nachwuchsliga schaffen. – Foto: Michael Gorke

Velbert und Meerbusch patzen, lassen Klosterhardt ins Aufstiegsrennen

U17-Niederrheinliga: Noch zwei Spiele bis zur Entscheidung über den Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga und spannender könnte es kaum sein. Sowohl der TSV Meerbusch als auch die SSVg Velbert ließen überraschend Punkte liegen. Plötzlich mischt nun auch die DJK Arminia Klosterhardt um Platz eins mit.

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Die 0:3-Pleite des TSV Meerbusch gegen den FSV Duisburg war in dieser Form kaum vorherzusehen, dennoch hat der Vorjahresteilnehmer an der DFB-Nachwuchsliga auch in dieser Saison noch alles in der Hand, entscheidend dafür ist der direkte Vergleich mit der punktgleichen SSVg Velbert, die ihrerseits mit 1:3 gegen Ratingen 04/19 verlor. Um den Spieltag noch rund zu machen, verlor auch noch der VfB Homberg gegen den VfB Hilden, verpasste somit den Sprung an die Tabellenspitze. Im Schatten des strauchelnden Spitzentrios kommt nun plötzlich ein vierte Anwärter empor. Die DJK Arminia Klosterhardt setzte sich gegen den 1. FC Kleve durch und kann nun aus eigener Kraft mindestens den zweiten Platz bis zum Winter klar machen, da es am nächsten Spieltag gegen Velbert geht.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

So läuft der Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Gestern, 15:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
2
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
3
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
2
0
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
2
0
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
3
1
Abpfiff

So geht es weiter

12. Spieltag
22.11.25 Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
22.11.25 1. FC Kleve - SG Unterrath
22.11.25 TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
22.11.25 SSVg Velbert - DJK Arminia Klosterhardt
22.11.25 TSV Bayer Dormagen - VfB 03 Hilden
22.11.25 VfB Homberg - FSV Duisburg
22.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Ratingen 04/19

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

16.11.2025, 20:20 Uhr
Markus Becker
Markus BeckerAutor