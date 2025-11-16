Velbert und Meerbusch patzen, lassen Klosterhardt ins Aufstiegsrennen

Die 0:3-Pleite des TSV Meerbusch gegen den FSV Duisburg war in dieser Form kaum vorherzusehen, dennoch hat der Vorjahresteilnehmer an der DFB-Nachwuchsliga auch in dieser Saison noch alles in der Hand, entscheidend dafür ist der direkte Vergleich mit der punktgleichen SSVg Velbert, die ihrerseits mit 1:3 gegen Ratingen 04/19 verlor. Um den Spieltag noch rund zu machen, verlor auch noch der VfB Homberg gegen den VfB Hilden, verpasste somit den Sprung an die Tabellenspitze. Im Schatten des strauchelnden Spitzentrios kommt nun plötzlich ein vierte Anwärter empor. Die DJK Arminia Klosterhardt setzte sich gegen den 1. FC Kleve durch und kann nun aus eigener Kraft mindestens den zweiten Platz bis zum Winter klar machen, da es am nächsten Spieltag gegen Velbert geht.
12. Spieltag
22.11.25 Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
22.11.25 1. FC Kleve - SG Unterrath
22.11.25 TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
22.11.25 SSVg Velbert - DJK Arminia Klosterhardt
22.11.25 TSV Bayer Dormagen - VfB 03 Hilden
22.11.25 VfB Homberg - FSV Duisburg
22.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Ratingen 04/19
