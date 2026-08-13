 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Velbert und Heisingen eröffnen Saison, Haarzopf gegen den Topfavoriten

Die Bezirklsiga startet in die neue Saison. In Gruppe 6 gilt besonders Absteiger 1. FC Wülfrath als einer der heißesten Anwärter auf den Titel. Die SSVg Velbert II empfängt den Heisinger SV am Freitagabend zum Eröffnungsspiel.

von Markus Becker · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Der Heisinger SV gastiert zum Saisonauftakt bei der SSVg Velbert II.
Der Heisinger SV gastiert zum Saisonauftakt bei der SSVg Velbert II. – Foto: Markus Becker

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
FC Wülfrath
Schönebeck
SSVg Velbert II
Türkgücü Vel

Nach den eigenen Maßstäben und der Erwartungshaltung der Konkurrenz führt der Titelkampf in diese Saison wohl nur über den 1. FC Wülfrath. Zum Auftakt wird das Team von Joscha Weber gegen SuS Haarzopf direkt eine Duftmarke hinterlassen wollen. Dahinter tut sich ein breites Feld an potenziellen Mitstreitern auf. Darunter hofft auch die SG Essen-Schönebeck nach dem Landesliga-Abstieg und den daraus resultierenden Kaderumbruch wieder oben mitzumischen. Gegen Türkgücü Velbert wird die SGS einen ersten guten Eindruck hinterlassen wollen. Auch die Top-Teams aus der Vorsaison wie der SV Burgaltendorf und VfB Frohnhausen dürfen sich erneut Chancen auf eine Platzierung weit oben ausrechnen. Der VfB startet beim Aufsteiger Preußen Eiberg, der SVA gastiert beim Mülheimer SV.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Essen

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Oberhausen

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Morgen, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:30live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
11:00

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
13:30
Spieltext Türkiyemspor - SpVgg Steele]

So., 16.08.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
12:15

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:15

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
11:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
13:00

So geht es weiter

2. Spieltag
21.08.26 SpVgg Steele - Preußen Eiberg
21.08.26 SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
23.08.26 SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
23.08.26 VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
23.08.26 Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
23.08.26 Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
23.08.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
23.08.26 Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
23.08.26 Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen

Hier geht es zum Spielplan

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: