Velbert und Heisingen eröffnen Saison, Haarzopf gegen den Topfavoriten

Nach den eigenen Maßstäben und der Erwartungshaltung der Konkurrenz führt der Titelkampf in diese Saison wohl nur über den 1. FC Wülfrath. Zum Auftakt wird das Team von Joscha Weber gegen SuS Haarzopf direkt eine Duftmarke hinterlassen wollen. Dahinter tut sich ein breites Feld an potenziellen Mitstreitern auf. Darunter hofft auch die SG Essen-Schönebeck nach dem Landesliga-Abstieg und den daraus resultierenden Kaderumbruch wieder oben mitzumischen. Gegen Türkgücü Velbert wird die SGS einen ersten guten Eindruck hinterlassen wollen. Auch die Top-Teams aus der Vorsaison wie der SV Burgaltendorf und VfB Frohnhausen dürfen sich erneut Chancen auf eine Platzierung weit oben ausrechnen. Der VfB startet beim Aufsteiger Preußen Eiberg, der SVA gastiert beim Mülheimer SV.
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle
2. Spieltag
21.08.26 SpVgg Steele - Preußen Eiberg
21.08.26 SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
23.08.26 SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
23.08.26 VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
23.08.26 Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
23.08.26 Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
23.08.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
23.08.26 Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
23.08.26 Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen
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