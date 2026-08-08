Velbert und Baumberg siegen klar, Kapellen ringt HSG nieder

Die Sportfreunde Baumberg haben die zweite Runde im Niederrheinpokal erreicht. – Foto: GeraMedia

Die SSVg Velbert feierte am Samstag bei dem ESC Rellinghausen mit einem 5:0-Sieg einen souveränen Pflichtspielauftakt. Mit der Holzheimer SG ist unterdessen der erste Oberligist gescheitert. Im Derby gegen den SC Kapellen schied die HSG erst in der Nachspielzeit aus. Die dritte Partie des Tages entschieden die Sportfreunde Baumberg bei den Sportfreunden Neuwerk mit 3:0 für sich.

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Die SSVg Velbert hat die erste Runde des Niederrheinpokals souverän überstanden. Der Oberligist setzte sich beim Landesligisten ESC Rellinghausen mit 5:0 (2:0) durch und präsentierte sich dabei über weite Strecken abgeklärt.

Velbert übernahm von Beginn an die Kontrolle und setzte Rellinghausen früh unter Druck. Die Gastgeber verteidigten tief und versuchten, mit langen Bällen und schnellen Pässen für Entlastung zu sorgen. Rellinghausen kam anschließend besser in die Partie und konnte sich etwas häufiger aus der Umklammerung lösen. Die erste große Szene gehörte allerdings dem Oberligisten. Beyhan Ametov brachte Velbert nach einem Doppelpass mit Artur Golubytskij in Führung (25.). Rellinghausen blieb anschließend mutig und suchte weiter seine Möglichkeiten. Kurz vor der Pause erhöhte Velbert nach einem Eckball: Robin Hilger verlängerte den Ball am ersten Pfosten, Timo Böhm war in der Mitte zur Stelle und drückte den Ball zum 2:0 über die Linie (43.). Auch nach dem Seitenwechsel gab sich Rellinghausen nicht auf. Die Gastgeber kamen zunächst druckvoll aus der Kabine und hatten durch Maurice Muschalik eine gute Möglichkeit. Sein Kopfball fand jedoch in Velberts Torhüter Luis Plath seinen Meister (62.). Die Partie blieb zunächst offen, ehe Velbert mitten in der guten ESC-Phase zuschlug. Nach einem Konter legte Böhm den Ball von der Grundlinie in die Mitte, wo Max Machtemes zur 3:0-Vorentscheidung traf (63.).

Anschließend übernahm Velbert wieder zunehmend die Kontrolle und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Rellinghausen kam kaum noch zu gefährlichen Aktionen. In der Schlussphase wurde es schließlich deutlich. Der kurz zuvor eingewechselte Ege Varol vollendete eine Hereingabe von Max Wiese aus dem Zentrum zum 4:0 (80.). Sieben Minuten später legte Velbert erneut nach. Nach einer Ecke kam Tristan Duschke frei zum Kopfball und wuchtete den Ball aus kurzer Distanz ins Netz (87.). Damit zieht die SSVg Velbert mit einem klaren 5:0 in die nächste Runde des Niederrheinpokals ein. Für den ESC Rellinghausen endet der Pokalauftritt trotz einiger guter Phasen bereits in der ersten Runde. ESC Rellinghausen – SSVg Velbert 0:5

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske (85. Nico Beckmann), Bünyamin Sahin (74. Malik Tchalawou), Malick-Montell Mourtala (66. Filip Sapeta), Simon Neuse, Maurice Muschalik, Marc Fabian Rapka (83. Hinata Saeki), Bilal Tairovski (81. Tom Holz), Reo Yoda - Trainer: Sascha Behnke - Co-Trainer: Leon Nolte - Co-Trainer: Julian Haase

SSVg Velbert: Luis Plath, Tristan Duschke, Ismail Remmo (74. Max Wiese), Benjamin Hemcke, Luca Köbele, Max Machtemes, Timo Böhm (74. Julio Torrens), Beyhan Ametov (80. Noah Bouassaria), Artur Golubytskij (58. Marlon Brill), Tom Behle, Robin Hilger (76. Ege Varol) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Michael Bestler - Co-Trainer: Ferdi Gülenc

Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 211

Tore: 0:1 Beyhan Ametov (25.), 0:2 Timo Böhm (43.), 0:3 Max Machtemes (63.), 0:4 Ege Varol (80.), 0:5 Tristan Duschke (87.) Kapellen ringt Holzheim in der Verlängerung nieder

Kapellen erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. Nach einem Ballgewinn kurz hinter der Mittellinie schaltete Kapellen schnell um. Amin Azdouffal bugsierte das Leder an Patrick Herzke vorbei ins Eck. Holzheim antwortete allerdings mit einer starken Phase. Josan Santiago Kim (11.), Henry Page (19.) hatten gute Möglichkeiten zum Ausgleich, ehe Yamato Aoki die Gäste erlöste: Nach Zuspiel von Oguz Ayan zog der Angreifer nach innen und legte den Ball oben ins Eck (23.). Anschließend hatten die Holzheimer sogar die besseren Möglichkeiten. Paul Wolf scheiterte nach einer Ecke per Kopf an Jan Pillekamp (33.), auch Jannik Schulte fand wenig später im Kapellener Torwart seinen Meister (36.). Stattdessen schlug Kapellen kurz vor der Pause erneut zu. Nach einem Ballverlust von Ayan machte Amin Azdouffal das Spiel schnell. Kazuki Hayashi lupfte anschließend über Herzke und brachte Kapellen erneut in Führung (45.). Kurz darauf wurde es für Holzheim noch schwieriger. Jan Schumacher kam gegen Yannick Joosten zu spät und sah noch vor der Pause die Rote Karte (45.+4). In Überzahl kontrollierte Kapellen nach dem Seitenwechsel zwar das Geschehen, konnte daraus zunächst aber kaum Gefahr entwickeln. Holzheim verteidigte kompakt und lauerte auf Umschaltmomente. Die Kapellener Angriffe wurden zunehmend ungenau, sodass die Holzheimer SG trotz Unterzahl im Spiel blieb. Das sollte sich auszahlen. Emre-Ilhan Caraj trat aus rund 25 Metern zu einem Freistoß an. Der Schuss war eigentlich nicht besonders gefährlich, wurde für Pillekamp aber dadurch tückisch, dass der Torwart hinter der Mauer einen Schritt zur Seite machte. Der Ball schlug im langen Eck ein – 2:2 (78.). Kapellen fand auch in der Schlussphase keine entscheidende Lücke mehr, sodass es nach 90 Minuten in die Verlängerung ging. Auch dort blieb Holzheim trotz Unterzahl zunächst gut organisiert. Kapellen tat sich weiterhin schwer, die Überzahl auszuspielen. Dann fiel doch noch die Entscheidung. Ein Freistoß von Thomas Lavia wurde abgefälscht und landete etwas glücklich im Tor (116.). Vier Minuten später machte Hayashi den Deckel drauf: Der Kapellener schloss einen Konter nach Zuspiel von Tim Effertz mit einem Lupfer zum 4:2 ab (120.).

SC Kapellen-Erft – Holzheimer SG 4:2 n.V.

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Thomas Lavia, Jan Lukas Nosel (46. Efe Özen), Luca Tim Jerz, Nils Mäker, Alexander Fuchs (82. Yannik Ebert), Dennis Höfling, Maximilian Klaas (46. Bryan Schomann), Kazuki Hayashi, Yannick Joosten (46. Tim Effertz), Amin Azdouffal (96. Baran Bal) - Trainer: Lennart Ingmann - Co-Trainer: Illich Mendoza - Co-Trainer: Christos Pappas

Holzheimer SG: Patrick Herzke, Jan Schumacher, Robert Wilschrey (10. Paul Wolf), Henry Page (65. Tom-Benjamin Seidel), Kaiya Otsu, Jannik Schulte (96. Kouki Ozawa), Josan Santiago Kim, Francisco San Jose (46. Connor Klossek), Yamato Aoki (58. Derick Gyamfi), Oguz Ayan, Ilyas Vöpel (46. Emre-Ilhan Caraj) - Co-Trainer: Stephan Wanneck - Co-Trainer: Hayato Yakumaru - Trainer: Sven van Beuningen

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 1:0 Amin Azdouffal (5.), 1:1 Yamato Aoki (23.), 2:1 Kazuki Hayashi (45.), 2:2 Emre-Ilhan Caraj (78.), 3:2 Thomas Lavia (116.), 4:2 Kazuki Hayashi (120.)

Rot: Jan Schumacher (45./Holzheimer SG/)

Baumberg macht nach der Pause alles klar