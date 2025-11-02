Velbert taumelt Abstieg entgegen, Siegen siegt mit Neu-Coach

So läuft der 14. Spieltag der Regionalliga West

Das sind die Spiele am Sonntag

Joker sichert Bocholt drei Punkte

Den deutlich besseren Start in die Partie erwischte die Gäste des 1. FC Bocholt. Nach einem Ballgewinn von Arnold Budimbu spielte der gleich weiter zu Jan Holldack. Aus 20 Metern zog der einfach mal ab und unterzog den BVB-Keeper einem ersten Test (4.). Die Dortmunder hatten Probleme, in die Begegnung zu finden. Besonders in der Hälfte der Gäste produzierte die Borussia zu viele Fehlpässe. 25 Minuten ging das gut, ehe Bocholt zustach. Ein langer Einwurf wurde im Strafraum auf Holldack verlängert, der versenkte volley zum 1:0. Es war wie ein Weckruf für den BVB, der beinah im Gegenzug ausgleichen konnte. Am zweiten Pfosten wurde Jordi Paulina aber noch entscheidend gestört (28.). In der Folge wurde Dortmund stärker, doch die Bocholter Defensive stand sicher und ließ nichts zu. Nicht unverdient gingen die „Schwatten“ mit einer 1:0-Führung in die Pause. Schwungvoll starteten beide Teams in den zweiten Durchgang und konnten jeweils Akzente in der Offensive setzen. Unruheherd Babis Drakas flankte nach einer guten Stunde einmal mehr in den Strafraum, wo Michael Eberwein heranrauschte und per Flugkopfball den Ausgleich erzielte (61.). Es folgten zahlreiche Wechsel, sodass der Spielfluss erst einmal ein wenig verloren ging. Dass sich Wechsel aber durchaus lohnen können, zeigte Cedric Euschen nach 76 Zeigerumdrehungen. Als Joker köpfte er aus zentraler Position zum 2:1 für Bocholt ein. Der BVB warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, konnte aber keinen weiteren Torerfolg für sich verbuchen. Der FCB verkürzte den Rückstand auf den BVB in der Tabelle auf drei Punkte. _____ Schommers-Debüt gelingt

Unruhige Wochen liegen hinter der U23 von Fortuna Düsseldorf und auch in der kommenden Woche dürften sich die Wogen kaum glätten. Bei Aufsteiger Sportfreunde Siegen, seit dieser Woche mit Boris Schommers als neuem Cheftrainer an der Seitenlinie, kassierte die Fortuna die nächste Pleite. Schon nach zehn Minuten gingen die Gäste durch einen direkt verwandelten Freistoß von Hamza Saghiri aus 23 Metern in Führung. Ein weiteres Düsseldorfer Foul leitete das 2:0 der Sportfreunde ein. Im Strafraum stoppte Maksym Len seinen Gegenspieler regelwidrig – Elfmeter! Ömer Tokac schnappte sich die Kugel, scheiterte zunächst am stark parierenden Tobias Pawelczyk, doch der Nachschuss war drin (18.). Auch auf der Gegenseite sollte es einen Strafstoß geben. Ein Freistoß fand zunächst nur eine Siegener Hand, den fälligen Handelfmeter verwandelte Deniz Bindemann zum Anschlusstreffer zehn Minuten vor der Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel bekam Dustin Willms an der Strafraumkante den Ball. Der Siegener Angreifer fackelte nicht lange und zog gleich ab. Bei dem platzierten Distanzschuss war Pawelczyk ohne Chance (53.). Viel mehr passierte nicht mehr, sodass es beim 3:1 für Siegen blieb. Für die Fortuna war es das mittlerweile siebte Spiel in Serie ohne Sieg, die Sportfreunde schenkten Schommers zum Debüt gleich drei Punkte. _____

Fortuna Köln siegt in Wiedenbrück

Wie erwartet begann das Spiel zwischen dem SC Wiedenbrück und Fortuna Köln. Die Gäste begannen mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle, die Hausherren mit einer kompakt stehenden Defensive. Wiedenbrück nahm die Partie an und ging engagiert in die Zweikämpfe. Eine Ecke sorgte für die Führung der Gastgeber. Zunächst konnte Nikola Araci im Strafraum ungehindert den Ball per Kopf weiterleiten, im Fünfmeterraum musste Aday Ercan dann nur noch den Fuß hinhalten (11.). Köln erhöhte den Druck, kam aber zu keinen nennenswerten Abschlüssen – bis zur 40. Minute. Eine Flanke von Rafael Garcia nahm Enzo Wirtz per Seitfallzieher direkt und versenkte den Ball im unteren Eck. Auch nach der Pause bestimmten die Südstädter weitestgehend das Geschehen auf dem Spielfeld. Unter den Augen von 584 Zuschauern legte Wirtz nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff das 2:1 nach. Nach starker Kombination kam der Ball im Strafraum zu Hamadi Al Ghaddioui, der es direkt versuchte. Auf der Linie verhinderte Innenverteidiger Joel Udelhoven das 1:3 (58.). Nur wenige Minuten später verpasste Wirtz den Dreierpack und die damit wohl einhergehende Vorentscheidung. Auf dem Silbertablett servierte der eingewechselte Jonas Michelbrink dem Stürmer die Kugel, doch der verzog freistehend völlig (66.). Im weiteren Verlauf erhöhte Wiedenbrück das Risiko, denn die Elf von Sascha Mölders witterte ob des knappen Spielstandes noch ihre Chance. Benjamin Friesen verpasste den Ausgleich nur knapp (73.). In der Schlussphase traf Timo Bornemann nach Michelbrink-Zuspiel zum 3:1 (80.). Die Kölner festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz und stehen im Klassement weiter einen Punkt hinter Spitzenreiter Schalke 04 II. _____ SSVg Velbert ohne Chance

Fast schon zum Siegen verdammt war die SSVg Velbert, die als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht beim Nachwuchs des 1. FC Köln gefordert war. Durchaus vielversprechend begann der Ausflug in die Domstadt, denn eine passgenaue Flanke von Philip Buczkowski fand Robin Hilger im Strafraum, der nur noch den Fuß hinhalten musste – Vorteil Velbert (10.). Ein ruhender Ball leitete wenig später den Ausgleich ein. Profi-Leihgabe Sargis Adamyan legte sich die Kugel zurecht und brachte sie hoch in den Strafraum. Da stieg Safyan Touré in die Luft und nickte zum 1:1 ein (23.). Kurz vor dem Pausenpfiff legte Köln noch einen drauf. Einen Lattenabpraller vollendete Malek El Mala zur Geißbock-Führung (45.+2). Nach dem Seitenwechsel nahm das Unheil aus Velberter Sicht weiter seinen Lauf. Zwar konnte Keeper Marcel Lenz einen Foulelfmeter zunächst parieren, beim Nachschuss von Adamyan war er dann aber machtlos und musste zum dritten Mal an diesem Nachmittag hinter sich greifen (63.). Velbert musste nun mehr Risiko gehen und das sollte bestraft werden. Nilas Yacobi vollendete einen schnellen Konter zum 4:1 im langen Eck, die Entscheidung war gefallen (71.). In der Folge passierte nicht mehr viel. Velbert bleibt mit mageren vier Pünktchen ganz am Ende der Tabelle.

_____

SC Paderborn II - Bonner SC

_____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

15. Spieltag

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SC Wiedenbrück

So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II

So., 09.11.25 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Siegen

So., 09.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV

So., 09.11.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - VfL Bochum II