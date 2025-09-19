Velbert springt auf Platz eins, Kleve verliert erstmals

Die SSVg Velbert hat einen Lauf. Nach dem 4:0-Sieg gegen den Wuppertaler SV erreichte der Aufsteiger nur drei Tage später das gleich Ergebnis gegen den 1. FC Bocholt. Das Team von Elvir Mesic übernimmt damit die Tabellenführung. Auf Augenhöhe bleibt der VfB Homberg, der den TSV Bayer Dormagen knapp mit 1:0 niederrang.

Im nominellen Topspiel kassierte der 1. FC Kleve die erste Pleite der noch jungen Saison. Der TSV Meerbusch drehte den zwischenzeitlichen Rückstand durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Im Tabellenkeller durfte der Wuppertaler SV das erste Mal jubeln. Mit dem 3:2-Sieg gegen RW Oberhausen springen die Bergischen Löwen auch aus der Abstiegszone. Dort kommt der FSV Duisburg noch nicht aus dem anfänglichen Sumpf heraus. Doppelt bitter, dass es gegen Ratingen 04/19 auch eine deutliche 2:9-Klatsche setzte.