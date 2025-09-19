 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Die letzten beiden Aufeinandertreffen zwischen Kleve und Meerbusch endeten 1:1.
Velbert springt auf Platz eins, Kleve verliert erstmals

U17-Niederrheinliga: Aufsteiger SSVg Velbert weiß bislang zu überzeugen und übernimmt nach einem 4:0-Erfolg über den 1. FC Bocholt an die Spitze. Punktgleich ist der VfB Homberg, der sich tags zuvor gegen den VfB Homberg durchsetzte.

Die SSVg Velbert hat einen Lauf. Nach dem 4:0-Sieg gegen den Wuppertaler SV erreichte der Aufsteiger nur drei Tage später das gleich Ergebnis gegen den 1. FC Bocholt. Das Team von Elvir Mesic übernimmt damit die Tabellenführung. Auf Augenhöhe bleibt der VfB Homberg, der den TSV Bayer Dormagen knapp mit 1:0 niederrang.

Im nominellen Topspiel kassierte der 1. FC Kleve die erste Pleite der noch jungen Saison. Der TSV Meerbusch drehte den zwischenzeitlichen Rückstand durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Im Tabellenkeller durfte der Wuppertaler SV das erste Mal jubeln. Mit dem 3:2-Sieg gegen RW Oberhausen springen die Bergischen Löwen auch aus der Abstiegszone. Dort kommt der FSV Duisburg noch nicht aus dem anfänglichen Sumpf heraus. Doppelt bitter, dass es gegen Ratingen 04/19 auch eine deutliche 2:9-Klatsche setzte.

So läuft der 4. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Gestern, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
4
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
3
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
2
9
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
3
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
2
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
2
1
Abpfiff

So geht es weiter

5. Spieltag
28.09.25 Sportfreunde Baumberg - TSV Bayer Dormagen
28.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt
28.09.25 SSVg Velbert - TSV Meerbusch
28.09.25 1. FC Kleve - VfB Homberg
28.09.25 SG Unterrath - VfB 03 Hilden
28.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - FSV Duisburg
28.09.25 Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV

6. Spieltag
05.10.25 VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
05.10.25 1. FC Bocholt - Ratingen 04/19
05.10.25 Wuppertaler SV - DJK Arminia Klosterhardt
05.10.25 TSV Bayer Dormagen - 1. FC Kleve
05.10.25 VfB Homberg - SSVg Velbert
05.10.25 TSV Meerbusch - SC Rot-Weiß Oberhausen
05.10.25 FSV Duisburg - SG Unterrath

Markus Becker