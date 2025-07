Velbert kann WSV schlagen, Topspiel in Gütersloh, BVB unter Druck

Am 2. Spieltag der Regionalliga West wollen einige Teams den Fehlstart vermeiden, dazu zählen vor Borussia Dortmund U23 und Rot-Weiß Oberhausen. Die SSVg Velbert und der Bonner SC haben in ihren ersten Heimspielen keine unlösbaren Aufgaben. Am Samstag steht das Heimspiel des FC Güterlsoh gegen den 1. FC Bocholt im Blickpunkt, denn es ist das Topspiel der Woche.

SSVg Velbert und SC Paderborn II können auf „Lauf“ setzen

Fr., 01.08.2025, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 19:30 live PUSH

Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen geht die SSVg Velbert in ihr erstes Heimspiel, denn der späte Ausgleich in Lotte bescherte Selbstvertrauen (2:2). Der Wuppertaler SV verlor dagegen sein Auftaktspiel gegen Fortuna Köln mit 0:2 - und patzte in der Vorbereitung bereits gegen den Rivalen aus dem eigenen Fußballkreis. Velbert gewann zuletzt zweimal in Testspiel gegen den WSV, der den Fehlstart vermeiden möchte.

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 PUSH

Rödinghausen enttäuscht, Fortuna Köln klarer Favorit Die U21 des SC Paderborn sorgte mit einem 3:0 gegen die U23 des BVB für einen Paukenschlag und geht nun gestärkt in das Auswärtsspiel gegen die U23 des FC Schalke 04. Die Knappen unterlagen beim SC Wiedenbrück mit 1:2 und stehen mal wieder vor einem schwierigen Auftakt in der Regionalliga, denn der SCP liegt S04 nicht. Paderborn II hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen.

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH

Der SV Rödinghausen war sicherlich mit anderen Erwartungen nach Siegen gereist, die Realität ergab ein 0:3. Leicht verkorkst war dagegen das 2:2 der Sportfreunde Lotte, die erst in der Nachspielzeit von Velbert den Ausgleich kassierten und damit eine gefühlte Niederlage erlebten. Ein offener Vergleich scheint hier nicht ausgeschlossen.

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln VfL Bochum VfL Bochum II 14:00 PUSH

Souverän stieg Fortuna Köln am 1. Spieltag in die Saison ein, das 2:0 in Wuppertal war glanzlos, aber verdient. Der Aufstiegsanwärter steht vor einem schwierigen August, braucht daher unbedingt den zweiten Sieg. Gegen den VfL Bochum U21 sind die Südstädter auch der klare Favorit - und das liegt nicht nur am Heimdebakel des Aufsteigers. Gegen den Bonner SC ging der VfL mit 1:4 unter und muss entsprechend kleine Brötchen backen. Ein Punkt in Köln wäre bereits ein Erfolg.

Bonner SC will Tabellenführer bleiben, RW Oberhausen braucht Punkte

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 PUSH

Das erste Heimspiel des Bonner SC ist direkt gegen einen starken Gegner. Die U23 von Borussia Mönchengladbach startete mit einem Remis gegen Fortuna Düsseldorf II gemächlich in die Saison, während der BSC als Tabellenführer in den 2. Spieltag geht. Gladbach II muss vor allem auf die variable Offensive der Bonner achten, die natürlich gern auf dem Thron bleiben würden. Seit dieser Woche steht außerdem fest, dass Gladbach nicht mehr auf die Dienste von Torjäger Noah Pesch setzen kann. Der „Spieler der Saison“ spielt jetzt in der 2. Bundesliga

Gütersloh fordert Bocholt Nach dem 0:2 gegen den FC Gütersloh will Rot-Weiß Oberhausen bei Fortuna Düsseldorfs U23 eine bessere Leistung zeigen. Helfen soll dabei der neue Stürmer Seok-Ju Hong, der vom FC Schalke 04 kommt . Viele Tore würden im Paul-Janes-Stadion allerdings überraschen, denn die Duelle zwischen F95 und RWO sind selten torreich. Die Hausherren würden den Punkt wie zuletzt beim 0:0 Ende März garantiert wieder mitnehmen wollen.

Wiedenbrück vor starkem Start, BVB braucht Punkte Das Topspiel des 2. Spieltags steigt diesmal beim FC Gütersloh, denn mit dem Gastauftritt des 1. FC Bocholt steigt das Duell der beiden vergangenen Vizemeister der Regionalliga West, die jeweils auch wieder eine gute Rolle spielen wollen. Gütersloh startete stark mit 2:0 gegen RWO, Bocholt bezwang die U21 des 1. FC Köln mit 3:0. Die Bilanz spricht klar für den FCG, der laut FuPa-Datenbank daheim noch nie gegen Bocholt verloren hat.

Knackige vier Punkte zum Auftakt - das würde der SC Wiedenbrück nach einer schwierigen Saison sicherlich unterschreiben. Der Erfolg gegen Schalke II sorgt für Rückenwind in Köln, das sich nach dem 0:3 in Bocholt deutlich steigern muss und immerhin vergangene Spielzeit beide Vergleiche mit den Ostwestfalen für sich entschied (1:0, 2:1).