Velbert gegen Rödinghausen: Abstiegskampf pur!

Die SSVg Velbert steht in der Regionalliga West weiter unter Druck. Am Freitag, den 3. Oktober, empfängt das noch sieglose Schlusslicht den SV Rödinghausen. Beide Teams stecken mitten im Tabellenkeller: Velbert liegt mit vier Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz, Rödinghausen hat acht Zähler auf dem Konto.

Trainer Ismail Jaouri setzt auf seine Mannschaft, die zuletzt gegen Bocholt eine kämpferische Leistung zeigte. „Wir waren mutig, haben gepresst und uns Chancen erarbeitet. Jetzt müssen wir liefern“, sagte Jaouri. Verletzte Rückkehrer geben der SSVg zusätzlich Hoffnung. Kader Velbert

Die Gäste aus Rödinghausen reisen mit Sorgen an: Innenverteidiger Miftaraj fehlt nach einer roten Karte, Torhüter Harsman ist nach einer Gesichtsverletzung weiterhin außer Gefecht. Auch Neuzugang Junge-Abiol laboriert an einem Kreuzbandriss. „Die jungen Spieler müssen jetzt Verantwortung übernehmen“, so Trainer Dennis da Silva Félix. Kader SV Rödinghausen