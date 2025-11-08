Velbert fährt im Kellerduell ersten Dreier ein

Nach einer schönen Flanke durch den Rechtsaußen Sebastian Mai, setzte sich Stürmer Saban Kaptan im Kopfballduell gegen seinen Gegenspieler durch. Sein Versuch aus elf Metern ging allerdings knapp über die Latte (14.). In der Folge drängte das Team von Ex-Bundesligaprofi Sascha Mölders weiter auf das Tor der Velberter und setzten sich nach und nach in der gegnerischen Hälfe fest. Das einzige Tor der ersten Hälfte fiel dann allerdings auf der anderen Seite. Über die rechte Seite kombinierten sich die Velberter in einer ihrer wenigen Offensivaktionen bis auf die Grundlinie. Die anschließende Flanke in die Mitte konnten die Wiedenbrücker zunächst klären. Über Umwege gelangte der Ball dann allerdings zu Jonas Büchte, welcher den Ball zentral aus 25 Metern halbhoch ins rechte Eck jagte (33.). Einen weiteren Aufreger gab es dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Bei einer Einwurfsituation am Strafraum der Velberter traf Wiedenbrücks Innenverteidiger Nikola Aracic seinen Gegenspieler gleich zweimal mit dem Ellebogen im Gesicht. Schiedsrichter Lasse Lütke-Kappenberg zog daraufhin die rote Karte und stellte den 25-Jährigen vom Platz.

Wildes Auf und Ab nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Halbezeit machten beide Teams genau da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Der SC Wiedenbrück erwischte dabei den etwas besseren Start und belohnte sich für sein Engagement mit dem Ausgleich in der 55. Minute durch Fabio Riedl. Nach einer scharf getretenen Ecke von Timo Kondziella löste sich Riedl auf Höhe des Elfmeterpunktes von seinem Gegenspieler und schoss den Ball per Dropkick unhaltbar in die lange Ecke.

Die SSVg zeigte sich von dem Ausgleich allerdings unbeeindruckt und kam in der Folge zu weiteren Chancen. In der 61. Minute war es Benjamin Hemcke mit einem Flachschuss aus der Distanz, welcher das Tor nur um Zentimeter verfehlte. Es entwickelte sich zunehmend ein Spiel auf Augenhöhe. Immer wieder schaffte es der SC Wiedenbrück im Pressing, trotz Unterzahl vorne Bälle zu erobern, konnte aus den gegebenen Situationen allerdings keine nennenswerten Chancen erspielen. Die erneute Führung für die Heimmannschaft folgte dann in der 79. Minute. Linksverteidiger Max Machtemes führte einen Einwurf schnell aus und bekam den Ball dann auf der linken Außenbahn nochmal zurück. Seine Flanke auf den zweiten Pfosten fand den hereinstartenden Timo Böhm, welcher den Ball aus kurzer Distanz nur noch einnicken musste.

Verbissene Schlussphase und Gelb Rot für den Siegtorschützen

Velbert verteidigte in der Folge weiter sehr leidenschaftlich und ließen den Gästen keine Chance im Kampf um den Ball. Dies führte dann auch zum zweiten Platzverweis der Partie. Siegtorschütze Böhm musste nach einem taktischen Foul in der ersten Minute der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er zuvor bereits verwarnt wurde.

Nichtsdestotrotz schafften es die Hausherren, den knappen Sieg über die Zeit zu bringen und feiern in einem größtenteils ausgeglichenen Spiel schlussendlich einen verdienten Sieg. Für die Velberter bedeutet das im 15. Spiel den ersten Sieg der Saison. Gleichzeitig meldet sich das Schlusslicht damit auch noch nicht ganz ab aus dem Abstiegskampf und kann nun wieder etwas Hoffnung schöpfen. Die Gäste aus Wiedenbrück verharren mit der Niederlage ebenfalls weiterhin im Tabellenkeller und können morgen sogar noch vom VfL Bochum II überholt werden