Velbert erkämpft Punkt gegen Oberhausen – Lenz überragt im Tor

Die SSVg Velbert hat am 5. Spieltag der Regionalliga West einen hart erkämpften Punkt eingefahren. Gegen Rot-Weiß Oberhausen hielten die Velberter dem Dauerdruck der Gäste stand und trennten sich am Ende 0:0. Großen Anteil am Punktgewinn hatte Torhüter Marcel Lenz, der mit zahlreichen Paraden über 90 Minuten hinweg glänzte.

Schon in der Anfangsphase verhinderte Lenz einen frühen Rückstand, als er sowohl gegen Moritz Stoppelkamp als auch gegen Drew Murray glänzend parierte. Auch im weiteren Verlauf rollte Angriff um Angriff auf das Velberter Tor, doch der Schlussmann zeigte eine starke Leistung zwischen den Pfosten. Nach der Pause entschärfte er eine Doppelchance von Seok-ju Hong und fischte kurz darauf einen Kopfball von Murray von der Linie – sinnbildlich für den Abwehrkampf der Gastgeber.

„Ich habe selten ein Spiel erlebt, das so einseitig war. Es sind gefühlt 100 Flanken in den Strafraum geflogen und je näher das Spiel dem Ende kam, desto mehr haben wir gehofft, dass sie nicht diesen einen Lucky Punch setzen können“, erklärte Lenz nach Abpfiff gegenüber RevierSport.

Auch Abwehrchef Felix Herzenbruch lobte gegenüber der RS den Einsatzwillen seiner Mitspieler: „Wir haben kein Gegentor bekommen, weil wir uns bei gefühlt 30 Ecken gegen uns immer wieder aufgerafft und in die Bälle geworfen haben. Wenn man merkt, dass nach vorne nicht viel geht, muss man den Punkt einfach mitnehmen und das haben wir getan.“

Durch das Remis kletterte der Aufsteiger auf Tabellenplatz 16 und gab die rote Laterne an den 1. FC Köln II ab. Für Herzenbruch ist der Punkt zwar wichtig, doch er sieht weiteren Bedarf: „Ein Befreiungsschlag wäre nicht schlecht, besonders weil die Tabelle noch relativ eng ist“

Mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen den FC Gütersloh zeigt sich Velbert optimistisch. Der Aufsteiger hat sich im eigenen Stadion den Ruf erarbeitet, es Gegnern schwer zu machen. Auch gegen die Ostwestfalen, die einen guten Saisonstart hingelegt haben, wollen die Blau-Weißen erneut unangenehm auftreten und die nächsten Punkte einfahren.