Veilsdorf feiert den Kreispokalsieg

So., 08.06.2025, 17:00 Uhr

Bei der Siegerehrung – vom Namensgeber der Schlossbrauerei Schwarzbach war die Familie Nowack persönlich vor Ort und übergab die Preise – gab es neben dem Siegerpokal und einen Spielball auch Gutscheine. Nämlich über 200 Liter für den Sieger bzw. 100 Liter Gerstensaft für Sonneberg-West der Sorte Hopfenperle von der ältesten Brauerei in Südthüringen aus Schwarzbach.

Sonneberg kam durch einen verwandelten Handstrafstoß (Verursacher Lukas Fuchs) von Stephan Funke zum 1:4. Zehn Minuten vor dem Ende gab es den zweiten Elfer. Vorausgegangen war ein Foulspiel an Stephan Funke. Funke hatte ja bereits vom Strafstoßpunkt getroffen. Einwechsler Fabian Truthän übernahm deshalb die Verantwortung und verwandelte kompromisslos. Veilsdorf hatte nach dem Handstrafstoß aber wieder die passende Antwort. Mannschaftskapitän Felix Urban stellte nach einem beherzten Solo gegen gleich vier Gegenspieler in Rot auf 5:1. Sieger-Pokal und jede Menge Freibier

Die Elektrokeramiker hatten einen Auftakt nach Maß. Nach handgestoppten 41 Sekunden fiel bereits der Führungstreffer. Die Eingabe von rechts wurde genau vor die Füße von Maximilian Donner abgewehrt. Und der Mann mit der Rückennummer 12 sagte Dankeschön. Und Veilsdorf legte noch in der Anfangsviertelstunde nach. Richard Müller verwandelte einen Freistoß aus 22 Metern direkt zur 2:0 Führung. Wieder sah die Hintermannschaft der Westler nicht gut aus. Kreisligist verkürzt in Unterzahl zwei Mal vom Punkt

Erlauer SV war ein toller Gastgeber

Ein großes Lob geht von Seiten des KFA Südthüringen und auch von beiden Endspielgegnern an den Gastgeber vom Erlauer SV Grün-Weiß. Die Crew um Michael Fuhrland hatte alles toll organisiert und vorbereitet.

Eingebettet war dieses Finale mit dem Endspielort in Erlau gleich in zwei Jubiläen des Sportvereins. Hier ging es um die Gründung des Turn- und Sportverein Erlau vor 130 Jahren und dem 35-jährige Bestehen des heutigen Erlauer SV Grün-Weiß.