Veilchen-Kicker Ilir Serifi wechselt zum SC Weiche Flensburg 08

Dominique Natusch, Ilir Serifi, Dominic Hartmann (re.). – Foto: SC Weiche Flensburg 08

Der Oberligist VfR Neumünster, der eine sehr gute Saison spielt, darf sich über einen persönlichen Karrieresprung einer seiner Leistungsträger freuen. Ilir Serifi verlässt die Schwale-Stadt und wechselt zur kommenden Saison 2026/27 zum Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08. Der nördlichste deutsche Viertligist gab die Verpflichtung des Offensivjuwels heute bekannt. Damit verliert der VfR seinen torgefährlichsten Akteur an den ambitionierten Regionalligisten.

In Flensburg ist die Vorfreude auf den Neuzugang riesig. Cheftrainer Tim Wulff macht kein Hehl daraus, wie hoch er die Qualitäten des 20-Jährigen einschätzt.

Für Ilir Serifi selbst waren die vertrauensvollen Gespräche mit den Verantwortlichen in Flensburg ausschlaggebend für seine Entscheidung.

Auch Geschäftsführer Sport, Dominique Natusch, sieht in Serifi die perfekte Ergänzung für die Flensburger Kaderphilosophie. „Ilir Serifi ist jung und kommt aus dem Norden. Damit passt er zu unserer Philosophie, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln. Bei uns kann er den nächsten Schritt gehen“, so Natusch.

Trotz Angeboten konkurrierender Vereine auch aus dem Hamburger Raum entschied sich Serifi für den Weg an die Förde. Wulff ist überzeugt, dass der Youngster den Sprung von der fünften in die vierte Liga meistern wird: „Mit Ilir gewinnen wir einen spielstarken jungen Fußballer mit sehr gutem linkem Fuß, der gute Standards schlagen kann und torgefährlich ist.“

Der offensive Mittelfeldspieler, der auch in der Spitze einsetzbar ist, brennt auf die neue Aufgabe.

„Die Gespräche mit Weiche, vor allem mit den Trainern, waren von Beginn an sehr vertraut. Jetzt freue ich mich, dass es geklappt hat. Ich möchte mit der Mannschaft das Beste rausholen und dazu beitragen, dass der Verein seine Saisonziele erreicht. Ich werde auf dem Platz alles dafür geben“, verspricht Serifi.

Gleichzeitig vergisst er nicht, wo er seine entscheidenden Schritte im Herrenbereich gemacht hat. Dem VfR Neumünster zollt er großen Respekt und bedankt sich für die Unterstützung in den vergangenen Spielzeiten. „Es wurde alles offen mit dem VfR kommuniziert. Ich bedanke mich für drei tolle Jahre in Neumünster und für das dort mir entgegengebrachte Vertrauen. Es hat großen Spaß gemacht mit den Jungs, und ich habe viele Erfahrungen sammeln können“, betont der Techniker.

Vom HSV-Nachwuchs über Barcelona zur nordmazedonischen Nationalelf

Der Werdegang von Ilir Serifi liest sich bereits in jungen Jahren beeindruckend. Der gebürtige Hamburger genoss Ausbildungen in den Nachwuchsleistungszentren des FC St. Pauli und des Hamburger SV. Ein besonderes Highlight in seiner Vita ist die Zeit bei CEE Collblanc Torrassa, der Fußballschule des FC Barcelona, wo er von 2017 bis 2020 kickte. Über den Nachwuchs des VfB Lübeck landete der Linksfuß schließlich 2023 beim VfR Neumünster.

An der Schwale reifte Serifi schnell zum Stammspieler und Leistungsträger. In der laufenden Oberliga-Saison erzielte er in 23 Spielen beeindruckende 14 Tore und bereitete zahlreiche weitere vor. Seine starken Leistungen blieben auch international nicht unbemerkt: Im Dezember 2025 feierte er sein Debüt für die U20-Nationalmannschaft Nordmazedoniens. Auch beim Hallenmasters in Kiel im Januar 2026 zählte er zu den auffälligsten Akteuren auf dem Parkett.