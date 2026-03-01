Vehrte besiegt vielleicht etwas überraschend Bohmte

Abschluss der Testspielreihe in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 25/26 für das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann. Nach einem Turniersieg in der Halle in Wehdem, 2 sehr guten Auftritten bei den hiesigen Bezirksligisten SSC Dodesheide I und SF Lechtingen I, sowie einer 11:3-Torgala beim tecklenburgischen A-Kreisligisten SC Halen I, stand am Samstagnachmittag auf dem Belmer Kunstrasenplatz am Heideweg die finale Leistungsdiagnostik für die Kicker von der Ovelgönne auf dem Programm. Als Herbstmeister der Kreisliga A trat man auswärts beim Tabellenführer der 1. KK Osnabrück B, dem SuS Vehrte I auf die Platte. Nach doch eher etwas zurückhaltendem Auftritt quittierte man am Ende jedoch eine sicherlich nicht zwingend zu erwartende 1:2-Niederlage. Die Gastgeber, mit nur 14 Akteuren personell sicher nicht üppigst angetreten, und dabei über die gesamte Spielzeit hinweg kaum wechselnd, machten dem 17-köpfigen Aufgebot der Bohmter mit einer guten Grundeinstellung, gutem Pressing, guter Spielfreude und guter Kondition das Leben von Anpfiff an richtig schwer. Gegen den Wind ankämpfend kam Bohmte in Durchgang 1 nicht ein einziges Mal in die gefährliche Zone des Gegners. Vehrte bestimmte das Spiel, und ging, nachdem der TV 01 in Minute 7 soeben noch eine Großchance der Vehrter vereiteln konnte, folgerichtig in Minute 10 mit 1:0 in Führung. Bohmte hinten zu offen und nachlässig. Ein Luper aus der Zentrale taumelte an den rechten Pfosten, Henri Meier zu Farwig drückte das Leder aus 1m rein. Selbiger Akteur stellte in diesem intensiven, mit einigen Zweikämpfen garniertem, Spiel 6 Minuten später bereits auf 2:0. Fabian Rüters gab aus dem Halbfeld in die Zentrale zu Henri Meier zu Farwig, der mit Flachschuss links unten rein aus 13m erfolgreich war. Der TV 01 hatte zu kämpfen, und kam erst in Minute 30, quasi aus dem Nichts, zu seiner einzigen Großchance vor der Pause. Einen Distanzschuss von Marius Röcker aus etwa 27m zentraler Position kratzte SuS-TW Tobias Lüske soeben noch aus dem Winkel. Das war es aber mit der gesamten offensiven Herrlichkeit der Wittlager in Durchgang 1, die zu keiner Zeit in einen richtigen, offensiven Flow hineinkamen. Irgendetwas schien mit dem Lösen der Handbremse nicht gestimmt zu haben, in einer Begegnung, die ab Minute 20 in etwa mehr und mehr einer halben Windlotterie glich. So war dann Halbzeit. Bis hierhin sicherlich ein Achtungserfolg für den Kreisklassisten, der konsequent und schnörkellos den Kreisligisten im Zaum hielt. Bohmte war überhaupt nicht da, agierte defensiv mitunter auch viel zu fahrig. Insofern ging das 2:0 für die Gastgeber auch absolut in Ordnung. Wie in Testspielen ja oft üblich, erfolgte auch beim TV 01 ein großes Wechselfenster zum 2. Durchgang. Bohmte hatte nun den Wind im Rücken. Doch nach einer gespielten Viertelstunde ließ sich folgendes konstatieren. Der Ball lief zwar jetzt etwas besser bei den Gästen, herausgesprungen war dabei aber noch rein gar nichts. Vehrte machte das weiter sehr geschickt. Die 1. Großchance von Durchgang 2 ging sogar ebenfalls auf das Konto der Gastgeber. Doch Rene Beckmann scheiterte aus 6m zentral am da glänzend parierenden Bohmter TW Matthias Lange. Und nach dieser Aktion der 1. Wechsel aufseiten des SuS. Beckmann ging vom Feld. 2 Minuten später dann aber, komplett aus dem Nichts, der Anschlusstreffer des TV 01. Shakib Hilwa legte 27m halblinke Position kurz ab auf Tobias Plöger, der einfach mal abzog. Das Leder segelte traumhaft und unhaltbar in den rechten Winkel zum 2:1. Würde sich jetzt etwas an der Statik im Spiel ändern? Nein. Trotz weiterer Wechsel bei Bohmte kam die Mannschaft einfach nicht in diesen offensiven Flow, den man vielleicht aus den Punktspielen gewohnt sein mag. Im Gegenteil, Jaden Terhorst bot sich für den SuS in Minute 84 per Großchance sogar noch die Möglichkeit auf das 3:1, doch 8m zentral freistehend säbelte er über den Ball. Darauf noch eine Großchance des TV 01 durch Marius Röcker, dessen Distanzschuss aus 30m zentral TW Lüske soeben noch über den Querbalken drehte. Abpfiff, bei immer ungemütlicher werdenden Bedingungen. Fazit: Testspiele sollte man nicht überbewerten, aber es war ein guter Fingerzeig für beide Teams. Die Gastgeber dürften ihren Motivations-Akku im Hinblick auf das Spitzen-Derby nächste Woche gegen den SVC Belm-Powe I voll aufgeladen haben, während der heute eher unterdurchschnittliche TV 01 vielleicht zum genau richtigen Zeitpunkt noch einmal geerdet wurde, und gesehen hat, das, in der Rolle des Gejagten, ihm die Rückserie in der Kreisliga A keinesfalls in den Schoß fallen wird.