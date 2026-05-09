Vehring: „Unfassbar schwieriges Auswärtsspiel"

– Foto: René Diebel

Vier Spieltage vor dem Saisonende führt der Spielplan die SF Schwefingen noch einmal zu einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe: Bei SC Spelle-Venhaus II wartet ein Gegner, der sich im gesicherten Mittelfeld etabliert hat und zuhause nur schwer zu bespielen ist. Für Schwefingen geht es darum, den eigenen Rhythmus wiederzufinden und mit einem positiven Gefühl in den Saisonendspurt zu gehen – auch wenn die tabellarische Ausgangslage deutlich entspannter ist als noch in der Vorsaison.

Für Schwefingens Trainer Daniel Vehring ist die Ausgangslage klar umrissen. „Spelle natürlich ein unfassbar schwieriges Auswärtsspiel, sehr starke Mannschaft und für uns gerade zum Saisonende, wo wir jetzt gerade nicht so in der Spur sind, natürlich noch mal schwerer.“ Worte, die die aktuelle Gefühlslage treffend beschreiben.

Tatsächlich verliefen die vergangenen Wochen für die Sportfreunde nicht optimal. Am 26. Spieltag unterlag man Vorwärts Nordhorn II mit 1:2, während Spelle II zuletzt beim 2:3 in Nordhorn bei der weißen Elf nur knapp den Kürzeren zog. Beide Teams bewegen sich im breiten Mittelfeld der Liga – ohne unmittelbaren Kontakt zu den Aufstiegsrängen, aber auch ohne Abstiegsgefahr. Vehring ordnet die Situation seiner Mannschaft dabei realistisch ein. Der Negativlauf komme „in der Phase am Ende der Saison, wo es für uns nicht so relevant ist wie vergleichsweise im letzten Jahr“. Eine spürbare Erleichterung schwingt mit – das große Zittern bleibt diesmal aus. Gleichzeitig betont der Coach jedoch den sportlichen Anspruch: „Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich, wie gesagt, vernünftig präsentieren, ein positives Ergebnis mitnehmen und uns dann in den letzten vier Spielen gut aus der Saison verabschieden.“