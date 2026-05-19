Vehring: „Ordentliches Spiel, aber zu viele Chancen liegen gelassen“

– Foto: René Diebel

Am vergangenen Wochenende setzten sich die SF Schwefingen im Heimspiel gegen Borussia Neuenhaus mit 3:1 durch. Trotz des klaren Ergebnisses war es aus Sicht der Gastgeber ein Spiel mit gemischten Gefühlen, da insbesondere im Offensivbereich deutlich mehr möglich gewesen wäre.

Die Mannschaft aus Schwefingen erwischte insgesamt einen ordentlichen Tag und erspielte sich früh Vorteile. Zur Halbzeit führte das Team bereits mit 3:0 und stellte damit die Weichen früh auf Sieg. Gleichzeitig ließ die Offensive nach Einschätzung von Trainer Daniel Vehring aber einige gute Möglichkeiten ungenutzt: „Wir machen ein ordentliches Spiel, lassen leider viel zu viele Torchancen liegen. Wir führen zwar zur Pause 3-0. Ich glaube, wir müssen eigentlich zwei, drei Tore mehr machen sogar.“

Auch wenn die komfortable Pausenführung klar für die Hausherren sprach, blieb das Gefühl, dass das Ergebnis noch deutlicher hätte ausfallen können. Vehring betonte, dass man sich in der Halbzeit vorgenommen habe, konzentriert weiterzuspielen und einige Dinge zu verbessern. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich jedoch eine etwas zerfahrenere zweite Hälfte. „Dann wird es in der zweiten Halbzeit ein bisschen fahriger“, so der Trainer. Trotz weiterhin vorhandener Chancen gelang es der SF Schwefingen nicht, diese konsequent zu nutzen, wodurch das Spiel offenere Phasen bekam als notwendig gewesen wäre.