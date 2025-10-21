Vehring: „...man hat das Gefühl gehabt, heute setzen wir den Punch"

– Foto: Lenn Lübbers

Was für ein Fußballabend in Schwefingen! Die Sportfreunde haben am Sonntag mit einer kämpferisch starken Leistung den favorisierten SC Spelle-Venhaus II mit 2:1 besiegt – und das dank eines späten Treffers in der Nachspielzeit. Matchwinner war Sebastian Mogge, der in der 93. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte.

Bereits früh in der Partie setzte Schwefingen ein Ausrufezeichen: Nach elf Minuten fiel das verdiente 1:0 für die Gastgeber, die in der Anfangsphase klar den Ton angaben. Doch nur sechs Minuten später gelang Spelle der Ausgleich – praktisch aus dem Nichts. Danach entwickelte sich ein intensives, ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten. Trainer Daniel Vehring zeigte sich nach der Partie sichtlich stolz auf sein Team: „Die Jungs haben ein super Spiel gemacht. Insgesamt stand es über lange Zeit ein 1:1. Wir sind super ins Spiel gekommen, hochverdient in Führung gegangen, mussten eigentlich auch das zweite Tor machen.“ Der Gegentreffer brachte sein Team zwar kurz aus dem Rhythmus, doch Schwefingen blieb konzentriert. „Wir kriegen dann aus dem Nichts den Ausgleich, danach war es ein Spiel auf Augenhöhe ohne viele Torchancen. Aber die Jungs haben immer dran geglaubt und man hat das Gefühl gehabt, heute setzen wir den Punch – und genau das ist passiert,“ so Vehring weiter. Mit dem späten 2:1 belohnten sich die Schwefinger für eine leidenschaftliche Vorstellung. „Es ist ein glücklicher Sieg, aber irgendwie auch kein unverdienter Sieg. Die Jungs haben sich das verdient,“ betonte der Coach und fand zugleich anerkennende Worte für den Gegner: „Spelle war auch ein sehr starker, fairer Gegner, die das auch auf irgendeine Art respektieren, dass wir als kleiner SF Schwefingen dieses Heimspiel ziehen.“ Mit dem Sieg sichert sich Schwefingen drei wichtige Punkte, die laut Vehring nicht unbedingt eingeplant waren: „Von daher überwiegt die Freude. Wir nehmen die drei Punkte sehr gerne mit, die waren nicht einkalkuliert. Jetzt gilt es, den Rest der Rückrunde weiter zu punkten.“ Ein emotionaler und verdienter Erfolg für den Außenseiter – und ein Beweis dafür, dass Einsatzwille und Glaube bis zur letzten Minute belohnt werden können.