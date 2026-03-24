Vehring: „Kein Vorwurf an meine Mannschaft“ trotz Niederlage

„Die 3:1-Niederlage in Veldhausen kann passieren. Ich muss aber sagen, dass ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen kann“, erklärte Vehring und zeichnete ein Spielbild, das deutlich zugunsten seines Teams ausfiel.

„Dann bekommen wir das Gegentor, wo der Linienrichter die Fahne hebt und es klar Foul war. Der Stürmer macht dann aus dieser Situation das 1:1“, kritisierte der Schwefinger Coach die Szene vor dem Ausgleichstreffer durch Hendrik Egbers.

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß. „Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Direkt erste Minute Torchance durch den Freistoß, machen wir das 1:0 hochverdient“, so Vehring. Doch die Führung hielt nicht lange – und der Ausgleich sorgte für erheblichen Unmut.

In der Folge verlor Schwefingen kurzzeitig die Ordnung. „Dann hatten wir halt fünf bis zehn Minuten, wo wir ein bisschen hektisch und unzufrieden und sauer waren“, sagte Vehring. Dennoch fing sich sein Team wieder: „Wir bekommen dann wieder die Kontrolle, gehen mit 1:1 in die Pause.“

Einseitige zweite Halbzeit ohne Ertrag

Nach dem Seitenwechsel sah Vehring seine Mannschaft klar im Vorteil: „In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, haben nur wir gespielt.“ Doch trotz spielerischer Überlegenheit fehlte die Konsequenz im Abschluss – und Veldhausen nutzte seine wenigen Möglichkeiten effizient.

Besonders bitter aus Sicht der Gäste: das entscheidende 2:1 kurz vor Schluss. „Dass man in der 89. Minute einen Freistoß bekommt und im zweiten Pfosten besser verteidigen muss, ist bitter“, so Vehring. Der dritte Treffer fiel schließlich nach einem Einwurf – „Slapstick“, wie der Trainer es bezeichnete.

Deutliche Kritik am Gegner – und am Spielverlauf

Neben der Analyse des eigenen Teams fand Vehring auch klare Worte für den Gegner: „Veldhausen, eine sehr biedere Mannschaft. Die hatten fußballerisch überhaupt keinen Vorteil, fußballerisch überhaupt gar keine Idee, außer destruktiv das Spiel zu zerstören und lange Bälle über Hendrik Egbers.“

Zwar erkannte er an, dass diese Spielweise legitim sei, doch die Umstände machten die Partie aus seiner Sicht unattraktiv: „Auf so einem katastrophalen Platz macht es natürlich wenig Bock, so Fußball zu spielen.“

Fazit: Verpasster Punktgewinn

Am Ende bleibt aus Sicht der Schwefinger vor allem Enttäuschung über das Ergebnis. „Dann gegen so eine Mannschaft zu verlieren, die eigentlich gar keine Situation dazu enthalten hat, ist dann schade, weil da muss man zumindest einen Punkt mitnehmen“, resümierte Vehring.

Trotz einzelner Defizite – „da haben wir dann auch ein bisschen Durchschnittskraft vermissen lassen“ – bleibt für ihn eine klare Erkenntnis: „Für mich ist ganz klar, man darf halt niemals im Spiel gegen so eine Mannschaft verlieren.“

Ein Spiel also, in dem Effizienz über Spielkontrolle siegte – und das bei den Gästen mehr Frust als Selbstzweifel hinterließ.