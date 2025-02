Vehring geht in die 8. Saison

Cheftrainer Daniel Vehring geht bereits in seine 8. Saison bei den Sportfreunden Schwefingen! An seiner Seite bleiben auch Co-Trainer Mazen Mislim und Torwarttrainer Jan Duscynski – ein eingespieltes Team, das auch in der Saison 2025/26 an der Seitenlinie stehen wird.

Sportlicher Leiter Daniel Gruber betont: „Es war unser absoluter Wunsch, mit dem eingespielten und starken Trainerteam die Zusammenarbeit fortzusetzen.“