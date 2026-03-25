Vehrenkamp bleibt beim SV Brake

Der SV Brake kann auch in der kommenden Saison auf Jannes Vehrenkamp bauen. Der Mittelfeldspieler hat seine Zusage gegeben und bleibt dem Team erhalten. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Vehrenkamp gehört seit Sommer 2025 zum Kader und hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt. Mit seiner Laufstärke und Präsenz im Mittelfeld ist er aus der Mannschaft kaum noch wegzudenken. Der 22-Jährige wurde beim JFV Nordwest gut ausgebildet und kam über VfL Oldenburg zu Hansa Friesoythe.

Besonders seine Spielintelligenz, Dynamik und Leidenschaft zeichnen ihn aus. Zudem sorgt er mit seinem starken rechten Fuß und gefährlichen Standardsituationen immer wieder für Torgefahr. In 17 Spielen traf er ein Mal für den Aufsteiger und stand in 16 Partien in der ersten Elf.