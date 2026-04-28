Veert muss zu Kleve II, Winnekendonk will gegen Walbeck glänzen

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der SV Veert gastiert am Mittwoch beim 1. FC Kleve II. Viktoria Winnekendonk hat am Donnerstag die Chance, mit Tabellenführer Siegfried Materborn gleichzuziehen, dafür sind drei Punkte gegen den SV Walbeck notwendig.
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum
So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II
So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum
So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert
