Veerßen gewinnt erneut - Bevensen hadert mit Elfmeterentscheidung

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. In der 53. Minute entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für die Gäste, Venhar Rexhepi verwandelte sicher zur Führung.

Der BSV Union Bevensen zeigte sich mit der Entscheidung unzufrieden: "In der 53. Minute gab es dann einen Elfmeter, der mehr als fragwürdig war", hieß es auf dem Instagram-Kanal des Vereins. "In der Folge hatte das restliche Spiel, wenig mit Fußball zu tun", so der BSV weiter.

In der Nachspielzeit nutzte Veerßen die sich bietenden Räume, nachdem Bevensen alles nach vorne geworfen hatte. Alberto Mendes traf zum 2:0, kurz darauf erhöhte Babie Ragoubi auf 3:0. "Schade, ein Punkt wäre durchaus verdient gewesen", fassten die Hausherren die Partie zusammen.