Veens Tim Lange glänzt mit einem Doppel-Hattrick

Bezirksligist Borussia Veen hat im ersten Testspiel des neuen Jahres gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Krähen besiegten den SV Bislich zweistellig. Beim 10:2 (4:0)-Heimerfolg ragten zwei Spieler heraus. Tim Lange bejubelte einen Doppel-Hattrick, Torhüter Janek Keusemann steuerte zwei Treffer bei. „Nach einer sehr harten Trainingswoche haben die Jungs gut performt“, sagte Coach Alexander Wisniewski.

Jan Büren eröffnete gegen den A-Ligisten den Torreigen (7.). Es folgte der erste Dreierpack von Lange zwischen der neunten und 32. Minute. Während 17 Veener Spieler aus dem aktuellen Kader schon für die neue Saison zugesagt haben, hat sich der 20-Jährige noch nicht entschieden. Wisniewski: „Wir sind im Gespräch mit ihm.“

Härtetest am Mittwoch

Für seinen zweiten Hattrick benötigte Lange nur neun Minuten (60., 63., 69.). Janek Keusemnann, vor der Pause im Tor und danach im linken Mittelfeld unterwegs, netzte doppelt (74./87.). Dazwischen traf Simon Staymann (80.).