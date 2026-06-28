Veenhusen zeigt starke Moral Intensiver Härtetest im Emsland von Gerry Grave · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser

Die Vorbereitung auf die neue Fußballsaison läuft auf Hochtouren, und beim VfL Fortuna Veenhusen wird die verbleibende Zeit intensiv genutzt. Die Mannschaft bezog im Rahmen ihres Trainingslagers Quartier im bewährten Ellerbrock in Dörpen im Emsland, um sich unter optimalen Bedingungen einzuspielen. Nach einer starken Vorsaison, in der das Team nur hauchdünn die absolute Spitzenplatzierung verpasste, stand nun der erste echte Charaktertest auf dem Programm: Das Gastspiel beim SV Dörpen.

Überzeugende Kombinationen in Durchgang eins Veenhusen erwischte einen Start nach Maß und agierte von Beginn an mit hoher Laufbereitschaft und klarem Offensivdrang. Die Mannschaft suchte immer wieder über die Außenbahnen den Weg nach vorne und zeigte sehenswerte Kombinationen. Bereits in der 9. Spielminute belohnte der agile Linksaußen Kassem Mdayhli den Aufwand und traf zur verdienten 1:0-Führung für die Gäste. Die Ostfriesen blieben spielbestimmend und setzten den Gegner früh unter Druck. In der 40. Minute folgte folgerichtig der nächste Treffer: Nach einem präzise vorgetragenen Angriff über die Außenbahn stand Renke Ammermann goldrichtig und netzte eiskalt zum 2:0-Pausenstand ein. Einziger Kritikpunkt der ersten 45 Minuten blieb, dass die Führung vor dem Pausenpfiff nicht noch sauberer ausgespielt wurde, um die Partie vorzeitig komplett zu beruhigen.

Routine fordert Tribut, doch Veenhusen kontert in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen vor den Zuschauern auf der Tribüne spürbar. Bei den Gästen hinterließen die intensiven Trainingseinheiten der vergangenen Tage nun sichtbare Spuren in den Knochen, wodurch die nötige Frische im Defensivverhalten fehlte. Der SV Dörpen präsentierte sich im zweiten Durchgang physisch stabiler und profitierte von der enormen Erfahrung seiner Achse. Nach dem Rückzug aus der Bezirksliga befindet sich das Team auf dem Fundament der ehemaligen zweiten Mannschaft wieder sportlich im Aufwind. Diese Routine und Abgezocktheit nutzten die Hausherren in der zweiten Halbzeit konsequent aus. Besonders Dörpens Angreifer Steffen Zeppenfeld erwies sich als entscheidender Faktor: Der treffsichere Brillenträger bewies im Strafraum den absoluten Durchblick und drehte die Begegnung mit einem auf diese Weise erzielten Hattrick vorübergehend zugunsten der Gastgeber. Doch Veenhusen bewies in den Schlussminuten enorme Moral. Nur zwei Minuten nach dem gegnerischen Führungstreffer schlug die Fortuna eiskalt zurück: Erneut war es Mdayhli, der in der 86. Minute goldrichtig stand und den viel umjubelten 3:3-Endstand markierte.

Stabile Vereinsentwicklung steht im Fokus Trotz der schwindenden Kräfte im zweiten Durchgang lieferte der Test wertvolle Erkenntnisse und zeigte, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute kämpfen kann. Es war ein packender Fußballnachmittag auf absoluter Augenhöhe. Für den VfL Fortuna Veenhusen geht es in dieser Phase primär darum, als stabiler Verein mit einer klaren spielerischen Linie zu wachsen. Der Grundstein für eine erfolgreiche Saison in der Ostfrieslandliga ist nach diesem intensiven Wochenende im Emsland definitiv gelegt.