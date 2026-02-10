Veener Torhüter rücken in den Blickpunkt

Die Hausherren erwischten einen unglücklichen Beginn. Borussen-Keeper Janek Keusemann sah bereits in der 19. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Der 24-Jährige kam gegen Robin Kaschubat einen Moment zu spät. Daraufhin rückte Matthias Huxhagen zwischen die Pfosten. Linus van Treek musste dafür weichen. In Unterzahl konzentrierten sich die Veener auf die Defensivarbeit und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. George Michael Wiedemann brachte die Gelb-Schwarzen sehenswert mit 1:0 (40.) in Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieb es eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem Doppelschlag durch Maximilian Gastens (52.) und (60.) drehte der KSV die Begegnung auf 2:1. In der Folge entschärfte Huxhagen noch drei Großchancen gegen Kaschubat und zweimal gegen Tobias Bolz. Sekunden vor dem Abpfiff tauchte Veens Keeper dann bei einem Eckball im Gäste-Strafraum auf und erzielte sogar noch fast den Ausgleich. Jedoch kratzte ein KSV-Akteur das Leder so gerade noch von der Linie.