Veener Torhüter rücken in den Blickpunkt

Wie schon am Vorsonntag haben die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen erneut eine 1:2 (1:0)-Niederlage hinnehmen müssen. Diesmal setzte sich der Kevelaerer SV knapp gegen die Krähen durch. Im Blickpunkt standen zwei Veener Torhüter.
Die Hausherren erwischten einen unglücklichen Beginn. Borussen-Keeper Janek Keusemann sah bereits in der 19. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Der 24-Jährige kam gegen Robin Kaschubat einen Moment zu spät. Daraufhin rückte Matthias Huxhagen zwischen die Pfosten. Linus van Treek musste dafür weichen. In Unterzahl konzentrierten sich die Veener auf die Defensivarbeit und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. George Michael Wiedemann brachte die Gelb-Schwarzen sehenswert mit 1:0 (40.) in Führung.
Nach dem Seitenwechsel blieb es eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem Doppelschlag durch Maximilian Gastens (52.) und (60.) drehte der KSV die Begegnung auf 2:1. In der Folge entschärfte Huxhagen noch drei Großchancen gegen Kaschubat und zweimal gegen Tobias Bolz. Sekunden vor dem Abpfiff tauchte Veens Keeper dann bei einem Eckball im Gäste-Strafraum auf und erzielte sogar noch fast den Ausgleich. Jedoch kratzte ein KSV-Akteur das Leder so gerade noch von der Linie.
„Wir haben uns zweimal selbst geschlagen. Die Jungs haben trotz Unterzahl eine gute Leistung auf dem Platz gebracht. Der Einsatz und die spielerischen Lösungen stimmten, jedoch haben wir uns nicht belohnt. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, meinte Coach Alexander Wisniewski, der dieses Mal allein an der Seitenlinie stand. Sein Trainerkollege Lukas Höptner durfte nicht in den Innenbereich, da er wegen einer Unsportlichkeit bei der Niederlage in Weeze die Rote Karte gesehen hatte.
Es spielten: Keusemann; Conrad, Klemmer, Münzner (85. Van Bonn), H. Terlinden, Willemsen (85. D. Höptner), J. Höptner, van den Brock (65. Balonier), F. Terlinden, Wiedemann (65. Büren), van Treek (20. Huxhagen).