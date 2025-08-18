Veener feiern Torschütze Janek Keusemann

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit im ersten Saison-Heimspiel, als Janek Keusemann ein seltenes Kunststück gelang. Der Torhüter von Borussia Veen sicherte dem Bezirksligisten nach einer verschlafenen ersten Hälfte gegen den Aufsteiger TSV Weeze mit seinem späten Ausgleichstor noch einen Punkt zum Auftakt (1:1).
Die Gäste scheiterten im ersten Durchgang zweimal an der Querlatte und gingen durch Yannick Gorthmanns früh in Führung (11.). „Wir haben die Körperlichkeit des Gegners etwas unterschätzt, uns später aber unsere Chancen erarbeitet und haben aber bis zum Ende daran geglaubt, auch wenn etwas Glück dabei war. Unser Ziel war es, das erste Spiel zumindest nicht zu verlieren. Das war der erste Punkt Richtung Klassenerhalt“, resümierte Trainer Alexander Wisniewski.
Rund um die Partie der ersten Mannschaft der Krähen fand am Sonntag noch ein besonderer Festakt statt. Neben der Einweihung der neuen Kunstrasendecke, die von Pfarrer Dietmar Heshe gesegnet wurde, gab es noch einen Saison-Rückblick beziehungsweise -Ausblick mit Verabschiedungen um Ex-Trainer Thomas Haal, Vorstellungen der Neuzugänge sowie die Benennung von elf Ehrenmitgliedern: Heinz Bemong sen., Theo Bühren, Heinz-Gerd Conrad, Helmut Dickerboom, Manfred Gietmann, Hans-Jakob Landscheidt, Rudolph Nöthling, Andreas Opgenhoff, Klaus Terlinden, Hans-Dieter van Gelder, Norbert van Rennings.
„Das hat den Tag vor gut 200 Zuschauern auf der Anlage abgerundet“, lobte Wisniewski. Es spielten: Keusemann; Willemsen (66. Münzner), H. Terlinden, F. Terlinden (59. Wiedemann), J. Höptner, Büren, Gietmann, Quernhorst (66. Lange), van den Brock (59. Balonier), van Bonn, Schmelzer (87. van Huet).