Keeper Keusemann gelang der Ausgleichstreffer. – Foto: Spielerprofil

Veener feiern Torschütze Janek Keusemann Janek Keusemann gelingt im ersten Saison-Spiel ein seltenes Kunststück. Der Keeper von Borussia Veen erzielt gegen den TSV Weeze auf neuem Kunstrasen in der Nachspielzeit das 1:1. Die Krähen benennen elf weitere Ehrenmitglieder. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Veen TSV Weeze Janek Keusemann

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit im ersten Saison-Heimspiel, als Janek Keusemann ein seltenes Kunststück gelang. Der Torhüter von Borussia Veen sicherte dem Bezirksligisten nach einer verschlafenen ersten Hälfte gegen den Aufsteiger TSV Weeze mit seinem späten Ausgleichstor noch einen Punkt zum Auftakt (1:1).

Veen hochzufrieden mit dem Punkt Die Gäste scheiterten im ersten Durchgang zweimal an der Querlatte und gingen durch Yannick Gorthmanns früh in Führung (11.). „Wir haben die Körperlichkeit des Gegners etwas unterschätzt, uns später aber unsere Chancen erarbeitet und haben aber bis zum Ende daran geglaubt, auch wenn etwas Glück dabei war. Unser Ziel war es, das erste Spiel zumindest nicht zu verlieren. Das war der erste Punkt Richtung Klassenerhalt“, resümierte Trainer Alexander Wisniewski.

Gestern, 15:00 Uhr Borussia Veen Veen TSV Weeze TSV Weeze 1 1 Abpfiff Rund um die Partie der ersten Mannschaft der Krähen fand am Sonntag noch ein besonderer Festakt statt. Neben der Einweihung der neuen Kunstrasendecke, die von Pfarrer Dietmar Heshe gesegnet wurde, gab es noch einen Saison-Rückblick beziehungsweise -Ausblick mit Verabschiedungen um Ex-Trainer Thomas Haal, Vorstellungen der Neuzugänge sowie die Benennung von elf Ehrenmitgliedern: Heinz Bemong sen., Theo Bühren, Heinz-Gerd Conrad, Helmut Dickerboom, Manfred Gietmann, Hans-Jakob Landscheidt, Rudolph Nöthling, Andreas Opgenhoff, Klaus Terlinden, Hans-Dieter van Gelder, Norbert van Rennings.