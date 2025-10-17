Veen setzt wieder auf Janek Keusemann

Die Formkurve von Borussia Veen in der Bezirksliga zeigte zuletzt steil nach oben. Die Krähen sind vor dem zehnten Spieltag Tabellenfünfter mit 15 Zählern. Am Sonntag, 15 Uhr, steht das Heimspiel gegen die punktgleiche Mannschaft von der DJK Twisteden an. Die Partie ist zugleich der Auftakt einer Englischen Woche.

Am kommenden Mittwoch möchten die Veener beim Büdericher SV ins Kreispokal-Viertelfinale einziehen, am 26. Oktober folgt die Bezirksliga-Begegnung in Pfalzdorf. Zwischendurch macht Coach Alexander Wisniewski noch einen zweitägigen Abstecher an die Sportschule Wedau. Bei einer Fortbildung arbeitet er an der Verlängerung seiner Trainer-B-Lizenz.

Aktuell richtet Wisniewski aber seinen Fokus aufs Duell mit dem Tabellennachbarn Twisteden. Er kündigt einen erneuten Torwartwechsel an. Stammkeeper Janek Keusemann ist wieder fit, Matthias Huxhagen macht für ihn Platz. Der Ersatztorwart sei ohnehin am Sonntag verhindert. „Matthias hat seine Sache beim 3:0 in Goch sehr gut gemacht und gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können“, so Wisniewski.

Der gesundheitlich angeschlagene Marc Balonier, der in Goch zur zweiten Hälfte reinkam und gleich viele Akzente setzte, wird womöglich nicht dem Kader angehören.