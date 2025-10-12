Veen macht in Goch erst nach der Pause Ernst

Matthias Huxhagen hatte sich die anerkennenden Schulterklopfer nach der Bezirksliga-Partie bei Viktoria Goch II verdient. Der Keeper hielt in seinem ersten Einsatz in dieser Saison für Borussia Veen den Kasten sauber. Der 21-Jährige konnte sich beim 3:0 (0:0)-Erfolg einige Mal auszeichnen. Die Gäste taten sich beim Aufsteiger vor dem Seitenwechsel schwer und hätten sich sogar über einen Rückstand nicht beschweren dürfen.
Huxhagen ersetzte den angeschlagenen Janek Keusemann zwischen den Pfosten. Das Trainer-Duo Alexander Wisniewski und Lukas Höptner schickten im 4-4-2-System wieder Michael George Wiedermann sowie Felix Terlinden als Doppelspitze aufs Feld. Die zwei bekamen in der ersten Hälfte aber nur wenige Bälle. In einer kampfbetonten Partie waren die Gocher die gefährlichere Mannschaft.
Zur zweiten Halbzeit ersetzte Marc Balonier bei den Gästen Jan Büren. Der 28-Jährige sollte auf der linken Seite für mehr Tempo sorgen. Zudem stellte Veen bei Ballbesitz auf eine Dreierkette um. Nachdem Goch eine Großchance ungenutzt ließ, schlug die Borussia erstmals zu.