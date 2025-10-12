Veen macht in Goch erst nach der Pause Ernst

Matthias Huxhagen hatte sich die anerkennenden Schulterklopfer nach der Bezirksliga-Partie bei Viktoria Goch II verdient. Der Keeper hielt in seinem ersten Einsatz in dieser Saison für Borussia Veen den Kasten sauber. Der 21-Jährige konnte sich beim 3:0 (0:0)-Erfolg einige Mal auszeichnen. Die Gäste taten sich beim Aufsteiger vor dem Seitenwechsel schwer und hätten sich sogar über einen Rückstand nicht beschweren dürfen.