Veen gegen Xanten: „ Das ist schon eine wilde Nummer“

Am Sonntag (14.15 Uhr) kommt es am Halfmannsweg zum Bezirksliga-Duell zwischen den Fußballern von Borussia Veen und TuS Xanten. Während die „Krähen“ vor dem 16. Spieltag mit Rang sechs und 22 Punkten im zweiten Jahr nach dem Aufstieg voll im Soll liegen, herrscht bei den Domstädtern nach dem turbulenten Trainer-Rauswurf von Marcel Zalewski große Unruhe. Der TuS steckt nach wie vor tief im Abstiegskampf. Einer, der beide Klubs bestens kennt, ist Philipp van Huet. Der 30-jährige Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Sommer aus Xanten nach Veen.

Philipp van Huet Das ist schon eine wilde Nummer. Mir tut das für den Verein und die Jungs leid. Ich kenne den Klub noch völlig anders. Als ich vor vier Jahren nach Xanten kam, war alles intakt, und wir haben zwei Jahre um den Aufstieg mitgespielt. Letztes Jahr kam durch Vorstands- und Trainerwechsel Unruhe rein. Was diesmal genau passiert ist, weiß ich selbst nicht. Ich habe es auch nur in der Rheinischen Post gelesen.

van Huet Richtig. Er ist auch ein guter Trainer, der uns gut geführt und aus dem Dreck gezogen hat. Ich kam persönlich gut mit ihm aus und war über sein Aus überrascht. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber es gab trotz der guten Rückrunde schon letztes Jahr Probleme mit dem Sportvorstand. Wir haben nicht den Zuspruch bekommen. Das war auch ein Grund für meinen Wechsel. Mein guter Freund Lars Neinhuis ist deshalb zum SSV Lüttingen gegangen. Ich bin mit ein paar Jungs noch gut befreundet und habe gesagt: ,Wenn was ist, meldet euch.‘ In Xanten überschlagen sich gerade die Ereignisse. Ich bin froh, dass das nicht mehr mein Problem ist. Das tut auch nervlich gut.

Können Sie aus den Turbulenzen des Gegners für Sonntag Vorteile ziehen?

van Huet Wir nehmen Xanten komplett ernst – wie jeden Gegner. Ich will immer gegen die beste Mannschaft spielen und sie schlagen. Das gilt auch für Sonntag. Klar nimmt man die Nebenschauplätze wahr. Aber Xanten hat immer noch enorme individuelle Qualität. Wir wollen uns weiter unten absetzen und uns bis zur Winterpause im oberen Drittel festigen.

Vor fünf Monaten haben Sie das schwarz-weiße gegen das gelb-schwarze Trikot getauscht. Wie kam der Wechsel zustande?

van Huet Ken Klemmer und Hendrik Terlinden sind gute Freunde von mir. Wir wollten immer noch mal zusammenspielen. Vor acht Jahren trennten sich unsere Wege in Sonsbeck. Wir waren aber immer in Kontakt. Als klar wurde, dass ich aus Xanten weg möchte, hat Ken mich kontaktiert.

Die bisherige Punkteausbeute kann sich sehen lassen. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

van Huet Ich fühle mich total wohl und bin froh, den Schritt gemacht zu haben. Hier ist alles sehr strukturiert, es wurde ein neues Fundament gelegt. Alles ist ruhig. Man kann sich komplett aufs Fußballspielen konzentrieren. Ich bin in eine funktionierende Mannschaft gekommen – ein Team aus einem kleinen Dorf, in dem sich die meisten schon ewig kennen. Ich wurde super aufgenommen. Wir befinden uns in einem guten Prozess, auch wenn noch lange nicht alles perfekt ist, da sieben Neuzugänge in den großen 24-Mann-Kader integriert werden mussten. Das braucht Zeit. Aber die Arbeit von Lukas Höptner und Alexander Wisniewski fängt an zu fruchten.

Wie bewerten Sie den Job der beiden bisher?

van Huet Absolut positiv. Sie erreichen die Mannschaft. Alex kam auch neu und musste Veen auch erst noch kennenlernen. Kampf und Mentalität stimmen. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel und wollen weiter viel dazulernen. Die Spielidee ist da. Wenn die weiter passt, sind wir eine starke Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss.

In elf Einsätzen kommen Sie auf drei Tore. Wie zufrieden sind Sie mit ihrem persönlichen Saisonstart?

van Huet Ich bin sehr gut in die Saison gekommen. Dann hatte ich zweimal eine Zerrung und insgesamt fünf Spiele Pause. Jetzt bin ich wieder komplett fit und freue mich enorm auf Sonntag.

Wie würden Sie ihre Rolle auf dem Platz beschreiben?

van Huet Ken hat mich am Anfang als Allrounder bezeichnet (lacht). In der Vorbereitung habe ich von Stürmer bis Außenverteidiger alles gespielt, außer Torwart und Innenverteidiger. Grundsätzlich bin ich Mittelfeldspieler – auf den Außen fühle ich mich wohl, in der Offensive kann ich die meisten Akzente setzen. Ich bin laut, energisch und will die Mannschaft mitführen. Mit meiner kreativen Spielweise möchte ich dem Team helfen. In Xanten habe ich viel rechts hinten gespielt, in Veen ist es offensiver, weil wir viele Abwehrspieler haben.