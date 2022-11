Vedran Beric hat einen Schlüsselbeinbruch erlitten. – Foto: Heiko van der Velden

Vedran Beric erleidet Schlüsselbeinbruch Splitter zum KFC Uerdingen.

Das Training findet im optimalen Fall unter Wettkampfbedingungen statt. Es soll dort so intnsiv gearbeitet werden wie in einem Spiel. Das ist beim KFC Uerdingen in der spielfreien Woche geschehen, blieb aber diesmal nicht ohne Folgen. In einem Zweikampf stürzte Vedran Beric so unglücklich, dass er einen Schlüsselbeinbruch erlitt und rund drei Monate ausfallen wird. Der 25 Jahre alte Kroate, der im Sommer vom Regionalligisten SV Straelen kam, ist eigentlich als rechter Verteidiger gesetzt. In Phil Zimmermann, der im Herbst einen Kreuzbandriss erlitt, fällt ein zweiter Spieler auf dieser Position langfristig aus.

Mitgliederversammlung am 12. Januar geplant Der KFC Uerdingen plant endlich eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Sie soll voraussichtlich am 12. Januar 2023 um 19.05 Uhr im Mercure Parkhotel Krefelder Hof stattfinden. „Ursprünglich war es unsere Absicht die Mitgliederversammlung in der zweiten Novemberhälfte abzuhalten“, sagt der Vorsitzende Damien Raths. „Mit der kurzfristig angekündigten Schlüsselübergabe für die neue Geschäftsstelle und dem damit anstehenden Umzug unserer Büro- und Lagerräume bis Ende dieses Monats war es uns aber leider nicht möglich, dieses Vorhaben parallel dazu in die Tat umzusetzen. Wir haben daher nun den nächst möglichen Termin unmittelbar nach der Advents- und Weihnachtszeit gewählt.” Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung war am 28. November 2019. Am 18. August 2021 gab es zuletzt online einen Info-Abend.