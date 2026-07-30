 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Vechta zum Auftakt gegen Molbergen – SV Falke Steinfeld fordert Oythe

TuS Emstekerfeld tritt auswärts beim FC Lastrup an

von p.s. · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Florian Egbers

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BZL Weser-Ems St. 4
Emstekerfeld
SV Steinfeld
SFN Vechta
FC Lastrup

Die Sommerpause ist Geschichte – am Wochenende beginnt auch in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 die neue Spielzeit. Mit dem TuS Emstekerfeld und dem SV Falke Steinfeld begrüßt die Liga zwei Aufsteiger, die sich ihre Rückkehr in die Bezirksliga erarbeitet haben. Aus der Landesliga Weser-Ems kehren die SFN Vechta nach zwei Saisons zurück und zählen direkt wieder zu den ambitionierten Teams der Staffel. Bereits der erste Spieltag verspricht zahlreiche interessante Duelle und erste Hinweise darauf, in welche Richtung sich die Kräfteverhältnisse entwickeln könnten.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
TuS Emstekerfeld
TuS EmstekerfeldEmstekerfeld
19:30

Zum Auftakt wartet auf Aufsteiger TuS Emstekerfeld direkt eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe beim FC Lastrup. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen, während Emstekerfeld die Euphorie des Aufstiegs mit in die Bezirksliga nehmen möchte. Für den Neuling wird es darauf ankommen, sich von Beginn an konkurrenzfähig zu präsentieren.

Sa., 01.08.2026, 14:30 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SW Osterfeine
SW OsterfeineSW Osterfeine
14:30

Mit dem SV Thüle und SW Osterfeine treffen zwei etablierte Bezirksligisten aufeinander. Beide Teams wollen nach der Sommerpause direkt ihren Rhythmus finden und erfolgreich in die neue Spielzeit starten. Die Tagesform könnte in einem ausgeglichen erwarteten Duell den Ausschlag geben.

So., 02.08.2026, 17:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
17:00

Zum Abschluss des ersten Spieltags empfängt RW Damme den SV Bethen. Beide Mannschaften wollen mit einem positiven Ergebnis Selbstvertrauen für die kommenden Wochen sammeln. Die Zuschauer dürfen sich auf eine umkämpfte Partie zweier etablierter Bezirksligisten freuen.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SFN Vechta
SFN VechtaSFN Vechta
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
15:00

Nach dem Abstieg aus der Landesliga startet die SFN Vechta mit einem Heimspiel in die neue Saison. Gegen den SV Molbergen möchte der Absteiger direkt zeigen, dass er in der Bezirksliga wieder eine gute Rolle spielen will. Molbergen wird allerdings alles daran setzen, den Favoriten früh ins Stolpern zu bringen.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
19:30

Der SV Holdorf empfängt zum Saisonstart den SV Hansa Friesoythe. Beide Mannschaften wollen möglichst früh den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen und mit einem positiven Ergebnis beginnen. Entsprechend dürfte sich eine intensive und umkämpfte Begegnung entwickeln.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
15:00

GW Brockdorf empfängt am ersten Spieltag den TuS Lutten. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten und sich frühzeitig von den unteren Tabellenregionen fernhalten. Kleinigkeiten könnten in dieser Begegnung den Unterschied ausmachen.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Amasya Spor Lohne
Amasya Spor Lohne Amasya Spor Lohne
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
15:00

Amasya Spor Lohne eröffnet die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den SV Höltinghausen. Beide Teams wollen die Sommerpause nutzen, um mit frischer Energie in die neue Spielzeit zu starten. Ein gelungener Auftakt könnte bereits wichtige Impulse für die kommenden Wochen liefern.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Falke Steinfeld
SV Falke SteinfeldSV Steinfeld
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
15:00

Für den zweiten Aufsteiger der Liga beginnt die Bezirksliga-Saison direkt mit einer interessanten Herausforderung. Der SV Falke Steinfeld empfängt den VfL Oythe und möchte die Euphorie aus der erfolgreichen Vorsaison auf den Platz bringen. Oythe zählt jedoch zu den erfahrenen Mannschaften der Liga und wird dem Neuling alles abverlangen.