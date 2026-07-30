– Foto: Florian Egbers

Die Sommerpause ist Geschichte – am Wochenende beginnt auch in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 die neue Spielzeit. Mit dem TuS Emstekerfeld und dem SV Falke Steinfeld begrüßt die Liga zwei Aufsteiger, die sich ihre Rückkehr in die Bezirksliga erarbeitet haben. Aus der Landesliga Weser-Ems kehren die SFN Vechta nach zwei Saisons zurück und zählen direkt wieder zu den ambitionierten Teams der Staffel. Bereits der erste Spieltag verspricht zahlreiche interessante Duelle und erste Hinweise darauf, in welche Richtung sich die Kräfteverhältnisse entwickeln könnten.

Morgen, 19:30 Uhr FC Lastrup FC Lastrup TuS Emstekerfeld Emstekerfeld 19:30 PUSH

Zum Auftakt wartet auf Aufsteiger TuS Emstekerfeld direkt eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe beim FC Lastrup. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen, während Emstekerfeld die Euphorie des Aufstiegs mit in die Bezirksliga nehmen möchte. Für den Neuling wird es darauf ankommen, sich von Beginn an konkurrenzfähig zu präsentieren.

Sa., 01.08.2026, 14:30 Uhr SV Thüle SV Thüle SW Osterfeine SW Osterfeine 14:30 PUSH

Mit dem SV Thüle und SW Osterfeine treffen zwei etablierte Bezirksligisten aufeinander. Beide Teams wollen nach der Sommerpause direkt ihren Rhythmus finden und erfolgreich in die neue Spielzeit starten. Die Tagesform könnte in einem ausgeglichen erwarteten Duell den Ausschlag geben.

So., 02.08.2026, 17:00 Uhr RW Damme RW Damme SV Bethen SV Bethen 17:00 PUSH

Zum Abschluss des ersten Spieltags empfängt RW Damme den SV Bethen. Beide Mannschaften wollen mit einem positiven Ergebnis Selbstvertrauen für die kommenden Wochen sammeln. Die Zuschauer dürfen sich auf eine umkämpfte Partie zweier etablierter Bezirksligisten freuen.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SFN Vechta SFN Vechta SV Molbergen SV Molbergen 15:00 PUSH

Nach dem Abstieg aus der Landesliga startet die SFN Vechta mit einem Heimspiel in die neue Saison. Gegen den SV Molbergen möchte der Absteiger direkt zeigen, dass er in der Bezirksliga wieder eine gute Rolle spielen will. Molbergen wird allerdings alles daran setzen, den Favoriten früh ins Stolpern zu bringen.

Morgen, 19:30 Uhr SV Holdorf SV Holdorf SV Hansa Friesoythe SV Hansa 19:30 PUSH

Der SV Holdorf empfängt zum Saisonstart den SV Hansa Friesoythe. Beide Mannschaften wollen möglichst früh den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen und mit einem positiven Ergebnis beginnen. Entsprechend dürfte sich eine intensive und umkämpfte Begegnung entwickeln.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr GW Brockdorf GW Brockdorf TuS Lutten TuS Lutten 15:00 PUSH

GW Brockdorf empfängt am ersten Spieltag den TuS Lutten. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten und sich frühzeitig von den unteren Tabellenregionen fernhalten. Kleinigkeiten könnten in dieser Begegnung den Unterschied ausmachen.

Amasya Spor Lohne eröffnet die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den SV Höltinghausen. Beide Teams wollen die Sommerpause nutzen, um mit frischer Energie in die neue Spielzeit zu starten. Ein gelungener Auftakt könnte bereits wichtige Impulse für die kommenden Wochen liefern.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld SV Steinfeld VfL Oythe VfL Oythe 15:00 PUSH