Vechta siegt wieder, Mühlen kassiert erste Niederlage

In der Landesliga Weser-Ems kassiert GW Mühlen seine erste Saisonniederlage. Da auch Papenburg gegen Vorwärts Nordhorn verlor, hatte Schüttorf und der Rest der Liga die Chance, wieder näher ranzukommen. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Nordhorn setzte sich bereits am Freitag auswärts verdient durch. Christopher Hölscher brachte die Gäste nach 28 Minuten in Führung, ehe Lasse Langlet (63.) nachlegte. Zwar verkürzte Lukas-Eltjo Koets (72.) für Papenburg, doch Kamaljit Singh machte in der Schlussminute mit dem 1:3 alles klar. Für die Blau-Weißen war es die erste Niederlage nach sechs Siegen in Serie.

Die Oldenburger mussten lange Geduld beweisen. Erst in der 71. Minute brach Tade Niehues den Bann und brachte die Hausherren in Führung. In der Nachspielzeit legte er nach (90.+3) und sicherte seinem Team den 2:0-Heimsieg.

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Tobore Macaulay (20.) und Luca Imwalle (21.) trafen binnen einer Minute zur 0:2-Führung. Jason Weber brachte Brake nach der Pause zurück ins Spiel (46.), doch Arben Gashi (78.) stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Ein Sieg im Sechs-Punkte-Spiel und das Beenden der Durststrecke von sechs sieglosen Spielen für Vechta.

Schüttorf dominierte die Partie und nutzte gleich zwei Handelfmeter in der ersten Halbzeit: Jesko Bühring (33.) und Sam Martron (38.) trafen vom Punkt. Letzterer legte in der 70. Minute nach. Richard Neesen erhöhte auf 4:0 (76.), ehe Sören Smitz (80.) nur noch Ergebniskosmetik betrieb. Schüttorf nutzte also die Patzer der Konkurrenten.

Eintracht Nordhorn startete furios: Hedon Selishta traf früh doppelt (5./21.), ehe Dennis Greiff (16.) zwischenzeitlich ausglich. Nach dem 1:3 von Austin Amer (69.) wurde es noch einmal spannend, als Dustin Jung (85.) verkürzte. Nordhorn brachte den knappen Sieg aber über die Zeit. Für Melle zwar erste die erste Niederlage, doch nach nur zwei Siegen rückt die Abstiegszone immer näher.

Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die Zuschauer in Firrel geboten. Bereits zur Pause stand es 2:2, danach folgten Tore im Minutentakt. Andrej Homer traf doppelt für Bevern (4./45.+3), während Julian Bennert mit zwei Treffern für Firrel verkürzte (59./85.). Am Ende sorgten Jan Kalvelage (67.) und Joker Thomas Wulfing (90.+3/90.+6) für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die einen wilden 7:4-Auswärtssieg feiern konnten. Bevern feierte nach vier sieglosen Partien wieder einen Dreier.

Garrel legte den Grundstein für den Heimsieg früh: Kacper Lazaj (15.) und Jan-Ole Rahenbrock (30.) stellten schnell auf 2:0. Philipp Iwo erhöhte in der 60. Minute sogar auf 3:0. Zwar verkürzte Jan Hülsmann (71.) für Voxtrup, doch am Ende blieb es beim verdienten Erfolg des BVG. Platz vier für den BVG und nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze.