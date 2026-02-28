„Vechelde wird für uns eine Wundertüte“ – Lehndorf warnt

– Foto: Jens Grothe

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 43 Punkte, 69:16 Tore, Platz eins mit komfortablem Vorsprung. Der Lehndorfer TSV geht als klarer Favorit in das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Arminia Vechelde. Doch im Lager des Spitzenreiters ist man weit davon entfernt, den Gegner zu unterschätzen.

„Vechelde wird für uns eine Wundertüte“, sagt Co-Trainer Sascha Schaumburg im Vorfeld der Partie. Die Gäste aus Vechelde rangieren zwar nur im Tabellenmittelfeld, verfügen aber über Qualität: „Sie haben eine junge und hungrige Truppe, viele gute Einzelspieler und ihren Top-Stürmer wieder nach Hause geholt. Mit ‚Charly‘ haben sie zudem einen sehr erfahrenen Coach.“

Lehndorf selbst reist mit breiter Brust in den März. Zuletzt fertigte die Boy-Elf den TSV Wipshausen mit 5:0 ab – eine konzentrierte Vorstellung mit Treffern von Berger, Woyde, Konradt, Herzig und Höhl. Es war die nächste Machtdemonstration einer Mannschaft, die offensiv wie defensiv Maßstäbe setzt.

Doch Schaumburg erwartet Widerstand: „Ich denke, Vechelde wird eine ordentliche Portion Aufbruchstimmung mitbringen und uns alles abverlangen. Wir hatten noch keine leichten Spiele gegen Vechelde – und ich erwarte nicht, dass sich das am Sonntag ändert.“