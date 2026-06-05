Vechelde vor Schlüsselspiel im Abstiegskampf

Für Vechelde bietet sich gegen das abgeschlagene Schlusslicht die Gelegenheit, einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Die SV Teutonia Groß Lafferde steht mit lediglich sieben Punkten aus 27 Spielen bereits als Absteiger fest und weist mit 100 Gegentreffern die schwächste Defensive der Liga auf.

Die Tabellensituation verleiht der Begegnung besondere Bedeutung. Der SV Arminia Vechelde belegt mit 30 Punkten den 13. Tabellenplatz und befindet sich damit weiterhin in einer gefährdeten Position. Zwar beträgt der Vorsprung auf den Vorletzten VfB Peine lediglich zwei Punkte, gleichzeitig ist der Abstand auf Rang zwölf mit dem TSV Wipshausen ebenfalls denkbar knapp.

Vechelde mit Selbstvertrauen nach Punktgewinn gegen Spitzenteam

Die Gastgeber dürften mit Rückenwind in die Partie gehen. Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich Vechelde beim Tabellenfünften BSC Acosta II ein bemerkenswertes 3:3-Unentschieden und bewies dabei einmal mehr Moral und Offensivqualitäten.

Groß Lafferde hingegen musste zuletzt die nächste deutliche Niederlage hinnehmen. Beim 0:5 gegen den FC SF Rautheim blieb die Mannschaft erneut ohne Punkte und kassierte bereits die 22. Saisonniederlage.

Hinspiel zeigte die Grenzen der Favoritenrolle auf

Dass Vechelde trotz der klaren Tabellenkonstellation gewarnt sein dürfte, zeigt das Hinspiel. Im vergangenen Herbst kam die Mannschaft bei der Teutonia nicht über ein 2:2 hinaus.

Damals brachte Müller die Gäste früh in Führung, ehe Harms und Salucu die Partie noch vor der Pause zugunsten Groß Lafferdes drehten. Erst ein Treffer von Shpak sorgte in der zweiten Halbzeit für den Ausgleich. Das Ergebnis unterstrich bereits damals, dass Vechelde gegen vermeintlich schwächere Gegner nicht immer die gewünschten Resultate erzielt.

Auf dem Papier spricht vieles für den Gastgeber. Vechelde verfügt über die deutlich bessere Ausgangsposition, spielt vor heimischer Kulisse und trifft auf die defensiv anfälligste Mannschaft der Liga. Dennoch dürfte die Begegnung angesichts der Tabellenlage und der Bedeutung der Punkte nicht unterschätzt werden.

Für den SV Arminia Vechelde ist die Partie gegen Groß Lafferde mehr als nur ein Spiel gegen das Schlusslicht – sie ist eine wichtige Gelegenheit, sich vor dem letzten Spieltag eine bessere Ausgangslage im Kampf um den Ligaverbleib zu verschaffen.