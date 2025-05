VdS Nievenheim steigt in die Bezirksliga auf, RoKi-Hoffnung lebt

Die weiteren Ergebnisse

SV Glehn – SV Germania Grefrath 1926 1:1

SV Glehn: Jan Valentin Saul, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Sven Couto Canelhas (73. Enrico Dautzenberg), Moritz Wermeling, Marius Meffert, Timo Arvanitidis, Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth (69. Philip Erkes), Tobias Böhme (56. Jonas Jurczyk), Kevin Geringer - Trainer: Björn Feldberg

SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Marius Oellers, Danilo Brockers, Dennis Bögel, Patryk Kamil Taberski, Colin Iffländer, Johannes Beys, Leon Eberwein, Luis Fridolin Eberwein, Bozidar Mestrovic, Constantin Julius Przybilla (46. Hendrik Esser) - Trainer: Jörg Gartz

Schiedsrichter: Kai Conrad - Zuschauer: 52

Tore: 1:0 Timo Arvanitidis (28.), 1:1 Moritz Wermeling (42. Eigentor)



VdS 1920 Nievenheim – SG Grimlinghausen / Norf 4:2

VdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Daniel Dünbier, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Dominik Schillings (89. Marc-Leon Wolff), Nils Jochmann (75. Kevin Caspar Stadler), Marcus Buchen (90. Mats Hunold), Mike Penski, Henri Leiding, Kevin Scholz (85. Björn Theiss), Leon Bem (71. Jan-Luca von Zons) - Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

SG Grimlinghausen / Norf: Kevin Goeres, Pascal Sorgatz (70. David Bel Lang), Seymen Adibelli, Milad Bastanipour (85. Olivier Nawrath), Matas Narusis, Nick Potzinger, David Gette, Miguel Nunez Fernandez, Lars Wyschanowski, Luis Nunez Fernandez (76. Philipp Jost), Dimitrij Spitzkat (34. Stephan Hommes) - Trainer: Lutz Krumradt - Trainer: Eugen Schupmann

Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 David Gette (16.), 1:1 Nils Jochmann (26.), 1:2 Nick Potzinger (51.), 2:2 Kevin Scholz (75. Foulelfmeter), 3:2 Kevin Scholz (83. Foulelfmeter), 4:2 Marc-Leon Wolff (90.+7)



TuS Grevenbroich – BV Wevelinghoven 1:2

TuS Grevenbroich: Niclas-Tobias Bier, Dominik Hintzen, Ergi Uslu, Jonas Wellershoff, Lars Faßbender (81. Ardit Mehmeti), Dominik Jahn, Jan-Niklas Eschweiler, Marcos Jose Rojas Padron, Ismet Cakmak, Kaijo Offermanns, Daniel Una Dominguez - Trainer: Martin Hermel - Trainer: Daniel Fork

BV Wevelinghoven: Alexander Höchst, Alexander Kring (77. Christian Bayer), Clemens Goetz, Antonio Helpenstein, Milton Soares-Lamas (81. Luca Dominguez), Dominik Peik, Linus Caspers, Dario Russo, Dominic Esche, Manuel Sousa (63. Alican Korkmaz), Yannik Neumann (63. David Jäger) - Trainer: Markus Stupp

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 108

Tore: 0:1 Yannik Neumann (17.), 1:1 Daniel Una Dominguez (72.), 1:2 Alican Korkmaz (85.)



FC Zons – FC Straberg 1:6

FC Zons: Patrick Pelikan, Maximilian Korpel, Cagatay Yamac, Stevan Cvijanovic (46. Nils Waldeck), Leonhard Johannes Steinborn (75. Riza Baran Bolat), Bastian Leon Breuer, Marvin Müdder, Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Nikolas Baum, Hussein Hammoud (69. Connor Finn Sauer) - Trainer: Kevin Lipinski

FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Niklas Lammert, Nils Bröder, Fabian Kollenbroich (68. Lauritz Schoo), Philipp Blank, Konrad Schwarz, Kristian Görgens, Dimitri Raab (56. Steve Lohs), Paul Mertes (88. Paul Jarosch) - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch

Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Julius Gerhards (3.), 0:2 Dimitri Raab (10.), 0:3 Paul Mertes (45.+4), 0:4 Fabian Kollenbroich (61.), 0:5 Nils Bröder (64.), 0:6 Paul Mertes (70.), 1:6 Nikolas Baum (86. Foulelfmeter)

Rot: Cagatay Yamac (58./FC Zons/Beleidigung)



SSV Delrath – Sportfreunde Vorst 4:1

SSV Delrath: Jan Knöchel, Jan Dirk Löffler, Mike Bertram (70. Sanoussy Sow), Marcel Koplowitz (70. Luca Schmitz), Fynn Wilkesmann, Niklas Nepp (70. Marcel Vonden), Noel Maurice Ritter, Jannik Junius (55. Thomas Beume), Michael Kandora, Salvatore Franciamore (80. Fabian Trampert), Philipp Welter - Trainer: Sascha Querbach

Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Niklas Schröter (89. Arne de Nardo), Patrick Schneider, Saran Rajakumaran (49. Marlon Kurth), Leon Jansen (71. Kevin Himmel), Sedat Yaldirak, Dennis Meyer (46. Kai Bodewitz), Thivaskar Pharathithasan, Mattis Oltersdorf (58. Alexander Cule), Daniel Markwica, Amir Alili - Trainer: Patrick Ohligschläger

Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Daniel Markwica (44.), 1:1 Noel Maurice Ritter (46.), 2:1 Niklas Nepp (55.), 3:1 Philipp Welter (90.), 4:1 Philipp Welter (90.)



FC SF Delhoven – SV Rosellen 2:2

FC SF Delhoven: Kevin Müller, Michael Busch, Alexander Breitzke, Erion Musa, Fabian Kotulla, Markus Müller, Tolga Türker (58. Roman Albrecht), Felix Sommerfeld (79. Tarik Celik), Timo Vesper, Baran Karaca (46. Max Ohm), Marcel Klein (63. Tim Schriddels) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Jens Eckl

SV Rosellen: Benedikt Hitze, Pascal Königs, David Baikowski (57. Peter Küsgen), Sebastian Timmler (71. Luca Töpfer), Janik Becker, Robin Geißler (57. Hendrik Aßhorn), Kwadwo Atta-Yeboah, Eser Pekin, Julian Schnock (62. Jonas von Seckendorff), Gabriel August (85. Ahlonko Cedric Kponton), Mert Sarimese - Trainer: Christian Höller - Trainer: Daniel Köthe - Trainer: Ronny Frohs

Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Marcel Klein (45.+1), 1:1 Mert Sarimese (53.), 1:2 Kwadwo Atta-Yeboah (78. Foulelfmeter), 2:2 Tim Schriddels (81. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Michael Busch (FC SF Delhoven) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).



DJK Novesia Neuss – VfR Büttgen 3:0

DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Laurenz Walge, Sebastian Lohr, Miguel Lopes Ferreira, Meikel Pinho da Silva, Ugur Azak (62. Shinnosuke Miura), Pascal Felix Schulenberg, Theodor Nuesse, Luis Falkowski, Nico Lingweiler, Saverio Amoroso - Trainer: Darius Ferber

VfR Büttgen: Ben Niklas Begas (74. Leonhard Eicker), Vincent Cornelius Coussot (74. Yanik Gabor), Timo Piel, Maik Mosheim, Rick Mosheim, Florian Macikowski, Robin Stoffer (74. Moritz Piet Ganz), Eric Roeber, Jan Luca Piel, Niklas Vogeler - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Marc Radtke

Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Saverio Amoroso (20.), 2:0 Nico Lingweiler (45.+2), 3:0 Pascal Felix Schulenberg (53.)



SG Rommerskirchen-Gilbach – TuS Reuschenberg 2:1

SG Rommerskirchen-Gilbach: Lukas Fühser, Alexander Heyer, Björn Müsch, Nils Geratz, Marcel Koch, Sven Rutenberg, Melwin Richartz, Ardian Fazlija, Christoph Fuchs, Jorgo Dino, Bastian Effer - Trainer: Axel Neef

TuS Reuschenberg: Andre Pauly, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Sam Karamloo (50. Ben Thomas Eschbach), Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine (60. Marc Bräuer), Lars Schophoven (65. Tim Leopold Alex), Luca Vanselow (35. Ziya Nurettin Altunay), Yakup Akbulut, Marvin Kaden (45. Simon Biecker), Karam Ramadan - Trainer: Fabian Björn Dudel

Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Christoph Fuchs (15.), 2:0 Nils Geratz (47.), 2:1 Julian Hemmrich (70. Foulelfmeter)

Die SG Rommerskirchen-Gilbach musste gewinnen und kam auch mit einem 2:1 gegen den TuS Reuschenberg über die Zeit. Damit hat der Absteiger allerdings immer noch fünf Punkte Rückstand auf Delhoven, neun Punkte sind noch zu holen. Das Rennen um den Ligaverbleib ist noch nicht aussichtslos, aber in der kommenden Woche droht bereits der direkte Abstieg. Gegen die Sportfreunde Vorst zählen nur drei Punkte.

28. Spieltag

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Straberg - SSV Delrath

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FC Zons

So., 18.05.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Glehn

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

So., 18.05.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim



29. Spieltag

Do., 22.05.25 19:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - FC Straberg

Do., 22.05.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss

Do., 22.05.25 20:00 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Rosellen

So., 25.05.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Grevenbroich

