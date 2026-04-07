VdS Nievenheim setzt alles auf die Relegation Acht Punkte Rückstand auf den direkten Klassenerhalt – für den VdS Nievenheim bleibt nur ein Weg. Trainer und Spieler haben ihre Verträge trotzdem verlängert. von RP / Noah Knothe · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

VdS-Trainer Thomas Boldt. – Foto: Daniela

Der VdS Nievenheim kämpft weiter um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Am Gründonnerstag stand der Aufsteiger gegen den Tabellendritten SG Benrath-Hassels kurz vor einem ziemlich überraschenden Punktgewinn. Letztlich verpasste der VdS beim 2:3 (1:1) die Überraschung.

Die Nievenheimer haben im Vergleich zur Hinrunde bereits eine gute Entwicklung hingelegt. Nach nur sieben Rückrundenspieltagen konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Boldt genauso viele Siege einfahren wie in der Hinserie. Diesen Aufschwung sah er auch gegen die SG: „Wir waren nah dran an der Sensation, da wir ein überragendes Spiel gemacht haben. Die Jungs haben einen sehr hohen Aufwand betrieben, so dass unser Plan aufgegangen ist. Entsprechend bitter war die Niederlage.“ Eine Woche zuvor sah der Coach noch ein ganz anderes Gesicht seiner Mannschaft. Dem Tabellennachbarn CfR Links unterlag der VdS mit 4:6. „Durch den Sieg gegen DSC 99 am Wochenende waren wir ohne großen Druck in die Partie gegen den CfR gegangen, trotzdem haben wir überhaupt nicht stattgefunden. In diesem Spiel haben wir die Einstellung, die es im Abstiegskampf braucht, komplett vermissen lassen. Es fehlte die Disziplin, wodurch unser Matchplan nicht umgesetzt wurde, zudem kamen erneut haarsträubende Fehler“, kritisierte Boldt.

Der Glaube an den Klassenerhalt Durch die zwei Niederlagen in Serie mit zwei gegensätzlichen Leistungen hat der Aufsteiger bereits acht Punkte Rückstand auf den direkten Klassenerhalt. Der Relegationsplatz ist mit zwei Zählern jedoch noch in Reichweite. „Wir haben in dieser Saison bereits eine deutliche Entwicklung hingelegt, trotzdem fehlt uns die Konstanz. Jeder Punkt kann am Ende entscheidend sein, daher müssen wir jedes Spiel wie ein Endspiel angehen“, so Boldt. Am Donnerstag knackten die Nievenheimer eine unerfreuliche Marke. Mit dem zwischenzeitigen 2:2-Ausgleichstreffer kassierte der VdS in dieser Saison im 26. Spiel bereits das 100. Gegentor, womit die Mannschaft das abgeschlagene Schlusslicht TSV Meerbusch II als schwächste Defensive der Liga ablöst. Daher wirkt es fast schon absurd, dass die abstiegsgefährdeten Nievenheimer mit 64 Treffern die fünftbeste Offensive der Liga stellen. „Unser Defensivproblem ist nicht auf einzelne Spieler und erst recht nicht auf unsere Torhüter zurückzuführen. Wir machen im Kollektiv zu viele Fehler und schenken unseren Gegnern regelmäßig Tore“, erklärte Boldt, der weiter auf die erste weiße Weste seines Teams wartet.