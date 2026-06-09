VdS Nievenheim muss weiter zittern Bezirksliga, Gruppe 1: Durch einen Spielabbruch wurde die Abstiegsentscheidung vertagt – der VdS Nievenheim muss weiter zittern. von RP / Noah Knothe · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Diese Szenarien gibt es für den VdS Nievenheim noch. – Foto: Sascha Köppen

Der letzte Spieltag in der Bezirksliga ist gelaufen, dennoch ist die Entscheidung im Abstiegskampf der Gruppe 1 noch nicht gefallen. Dass der VdS Nievenheim noch nicht weiß, wo er dran ist, liegt daran, dass die Begegnung zwischen dem bereits abgestiegenen TSV Meerbusch II und dem CfR Links nach zwanzig Minuten abgebrochen wurde. Der Grund: Der TSV-Coach weigerte sich nach einer Roten Karte gegen ihn, der Anweisung des Schiedsrichters zu folgen, die Sportanlage zu verlassen.

Weil von der Partie aber abhängt, ob der CfR Links oder Nievenheim am Mittwoch in das erste Relegationsspiel um den Klassenverbleib gehen, braucht es eine schnelle Entscheidung. „Der CfR Links und wir haben am Montagmorgen eine Mail erhalten, dass sich beide Mannschaften den Termin am Mittwoch freihalten sollen. Es soll wohl ein schnelles Urteil des Bezirkssportgerichtes folgen“, erklärte Nievenheims Coach Thomas Boldt. „Es wäre unfassbar bitter, wenn wir durch zwei Gerichtsentscheidungen absteigen würden“ Weil die Partie bereits vor einer offiziellen Entscheidung angesetzt wurde, um die Fristen für eine Spielansetzung einzuhalten, könne im Falle einer schnellen, eindeutigen Entscheidung am Mittwoch gespielt werden. Doch daran glaubt auch Staffelleiterin Michaela Stiels nicht: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass am Mittwoch gespielt wird.“ Die Entscheidung, wie dieser Spielabbruch gewertet wird, hat einen direkten Einfluss auf den Abstiegskampf. Vor dem letzten Spieltag standen sowohl der CfR als auch der VdS bei 30 Zählern. Zwar gewann Nievenheim sein letztes Spiel gegen Lohausen 4:2, weil die Düsseldorfer aber im direkten Vergleich mit Nievenheim besser sind, hätte den Düsseldorfern in Meerbusch ein Sieg gereicht, um den 15. Platz zu halten. Hätten sie die Partie aber verloren, wäre der VdS wieder im Spiel.

Ob die Partie wiederholt wird oder dem CfR Links der Sieg zugesprochen wird, ist offen. Theoretisch gäbe es aber auch Lösungen über diese Entscheidung hinaus. „Durch den coronabedingten Ligaabbruch wurden die Ligen auch aufgestockt, weshalb es in der Folgesaison entsprechend mehr Absteiger gab. Auch so eine Lösung wäre möglich“, erklärte Thomas Boldt und ergänzte: „Zudem findet die Aufstiegsrelegation in Dreier-Gruppen statt. Dasselbe könnte man auch mit minimaler Verschiebung des Zeitplanes im Abstiegskampf machen. Diese Möglichkeiten sind für mich am fairsten. Weder der CfR noch wir hatten einen Einfluss auf diesen Spielabbruch.“ Für die Nievenheimer ist es in dieser Saison die zweite gerichtliche Entscheidung, auf die gewartet werden muss. Im Fall um den zu frühen Einsatz des MSV-Spielers Vedin Kulovic wurde auf Wiederholungsspiele entschieden, obwohl die Spielordnung eigentlich eine Wertung gegen den MSV und somit für den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd vorgesehen hätte. Nun könnte das Sportgericht den VdS Nievenheim in die Kreisliga A schicken, wenn das Spiel für den CfR Links gewertet werden sollte. „Es wäre unfassbar bitter, wenn wir durch zwei Gerichtsentscheidungen absteigen würden. Ich würde lange brauchen, um das verarbeiten zu können. Ich will gar nicht wissen, wie sich unsere vielen jungen Spieler fühlen würden, die gerade ihre erste Seniorensaison abgeschlossen haben. So vergeht den Jungs auch irgendwann der Spaß am Sport“, so Boldt.