VdS Nievenheim macht Aufstieg endgültig klar

Zwar hatten schon alle lange damit gerechnet, erst jetzt ist es aber sicher: Der VdS Nievenheim steigt aus der Kreisliga A wieder in die Bezirksliga auf. „Ein überragendes Gefühl“, sagt Trainer Thomas Boldt stolz. Seit dem zweiten Spieltag thronen die Nievenheimer bereits an der Tabellenspitze, acht Punkte Vorsprung hatten sie nach der Hinrunde, 13 sind es jetzt.

„Wir waren so lange erster und die letzten Spieltage hat es dann schon gekribbelt. Wir wollten es endlich über die Bühne bringen, das war eine ganz neue Situation für die junge Mannschaft“, so der Coach.

Zwei verwandelte Foulelfmeter sorgten für das 3:2, in der Nachspielzeit sorgte Marc-Leon Wolff für die Entscheidung. „Da gab es natürlich kein Halten mehr“, sagt der Coach. Bis in die Morgenstunden wurde auf dem Platz gefeiert,am nächsten Abend ging es ab aufs Partyschiff. „Wir haben schon ordentlich gefeiert“, sagt Thomas Boldt lachend. Gerechnet hatte mit dem Durchmarsch der Nievenheimer zu Saisonstart eigentlich niemand, nicht mal das Trainerteam. „Wir haben kein offizielles Ziel ausgegeben“, so Boldt. „Nach der Vorbereitung haben Markus Esser und ich uns zusammengesetzt und für uns beschlossen, dass Platz vier bis sechs gut wäre.“

Mit dem 4:2-Heimsieg gegen die SG Grimlinghausen/Norf sicherte sich der VdS den Aufstieg auch rechnerisch. Ein verdienter Sieg, der lange auf der Kippe stand. „Grimlinghausen stand sehr defensiv und wollte uns ärgern – hat es aber zum Glück nicht geschafft“, so Boldt. Zweimal ging der SC allerdings in Führung. „Da hat man gemerkt, was auf dem Spiel steht. Wir hatten das Aufstiegs-Endspiel ausgerufen, alles war vorbereitet: Über 400 Zuschauer waren da, der Sekt kaltgestellt, die Aufstiegs-Shirts bedruckt. Wir wollten unbedingt zu Hause aufsteigen“, sagt der Trainer. „Aber die Mannschaft hat einmal mehr Moral bewiesen und die Partie gedreht.“

Mit Mannschaftsleistung zum Aufstieg

Dass es dann für so einen souveränen Aufstieg gereicht hat, war eine geschlossene Mannschaftsleistung. „Wir haben anscheinend alle viel richtig gemacht“, sagt der Trainer. Er war im Juni 2024 nach Nievenheim gekommen, als der Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A bereits feststand. „Die Mannschaft war am Ende, es gab nur Niederlagen. Wir haben uns mit dem Vorstand zusammengesetzt und entschieden, wie wir weitermachen wollen.“ Vorrangig wurde auf Spieler gesetzt, die sich mit dem Verein identifizieren, manche noch im A-Jugend-Alter. „Die sind alle fußballverrückt. Wir trainieren dreimal die Woche, nicht wie in der Liga üblich zweimal. Aber auf Wunsch der Jungs, die lieben und leben den Sport“, erzählt Thomas Boldt.

Auch das Athletiktraining scheint gefruchtet zu haben, genau wie die physiotherapeutische Betreuung: „Wir hatten kaum Ausfälle oder Verletzungen und konnten oft mit derselben Elf antreten“, so Thomas Boldt. „Es haben einfach alle in und rund um die Mannschaft einen überragenden Job gemacht.“ Der Erfolg soll in den drei noch ausstehenden Partien ausgekostet werden: „Wir werden auch in den nächsten Spielen nichts herschenken, sondern wollen noch ein paar Erfolge feiern“, stellt der Trainer klar. „Dann ist erst mal Pause und nach der Vorbereitung freuen wir uns auf das Abenteuer Bezirksliga.“