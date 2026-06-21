VdS Nievenheim lässt SSV Delrath und Trabzonspor jubeln

Die vorsorglich ausgetragene Relegation im Kreis Grevenbroich-Neuss ist beendet. Der SSV Delrath und Dormagen Trabzonspor entschieden ihre Entscheidungsspiele für sich. Am Sonntag durften sie dann auch den Aufstieg feiern, denn da holte VdS Nievenheim einen 1:3-Rückstand gegen die DJK Arminia Lirich noch auf und feierte in der Nachspielzeit der Abstiegsrelegation den Klassenerhalt in der Bezirksliga.
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Verhaltener Jubel beim SSV Delrath. Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel hat der Verein im Rückspiel der Relegation um den möglichen Aufstieg in die Kreisliga A ein Unentschieden geholt. Bei extrem heißen Temperaturen, die ein wirkliches Fußballspiel nahezu unmöglich machte, gab es am Ende einen knappen 1:0-Erfolg. Trinkpausen gab es im 15-Minuten-Takt, Torchancen nicht viel häufiger. Etwas mehr als eine halbe Stunde war absolviert, als ein Spieler des TSV Norf II den Ball im eigenen Kasten versenkte (36.). Kurz nach der Pause vergab Norf die große Chance auf den Ausgleich, ein Kopfball verfehlte das Delrather Tor nur knapp. Mitte der zweiten Halbzeit gab es doch noch das 1:1, was für Spannung in der Schlussphase sorgte. In der spielten vor allem die TSV-Akteure mutig nach vorn, brauchten sie doch noch einen Treffer für eine Verlängerung. Fünf Minuten vor dem Ende ging ein weiterer Norfer Schuss nur knapp am Tor vorbei. In der achtminütigen Nachspielzeit Warf der TSV noch einmal alles nach vorn, der Siegtreffer wollte aber nicht mehr fallen. Sollte Nievenheim am Sonntag gegen die DJK Arminia Lirich doch noch den Klassenerhalt schaffen, dürfte Delrath mit Verzögerung jubeln und den Kreisliga-A-Aufstieg feiern.
Auch bei Dormagen Trabzonspor fiel der Jubel nach dem klaren Sieg gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Vorst verhalten aus. Nur minimal dürften die Chancen auf den Aufstieg sein, da Nievenheim den Abstieg aus der Bezirksliga wohl nur noch kaum verhindern können dürfte. Kurios nahm die Partie ihren Verlauf. Die ersten zehn Minuten gehörten den Gastgebern und da vor allem Solomon Oppong. Zunächst scheiterte er vom Elfmeterpunkt (8.), nur zwei Minuten später ließ er eine Großchancen liegen. Den zweiten Strafstoß der Partie vergab Mert Elmas (27.), womit der Vorster Keeper seine Mannschaft weiter in der Partie hielt. Kurz vor der Pause gab es dann doch noch den sich zuvor abgezeichneten Führungstreffer für Trabzonspor. Fodé Bogard Traoré traf zum 1:0 nach 37 Minuten. Mit einem Doppelpack sorgte Oppong nach dem Seitenwechsel schnell für die Entscheidung (56./60.). Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erhöhte Traoré auf 4:0. Dabei blieb es auch bis zum Schluss. Ob der Aufstieg gefeiert werden kann, entscheidet sich aber erst morgen, wenn Nievenheim einen 1:3-Rückstand gegen die DJK Arminia Lirich aufholen will.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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