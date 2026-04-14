VdS Nievenheim kann doch noch zu null spielen

Über ein Jahr hat es gedauert, bis der VdS Nievenheim in einem Meisterschaftsspiel wieder die null gehalten hat. Am 27. Spieltag der Bezirksliga war es dann mal wieder so weit. Beim Tabellenzehnten SV Hösel gewann der Aufsteiger mit 1:0 (1:0) und hat sich damit wieder auf den Relegationsrang geschoben.
Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Boldt am 19. Spieltag der Aufstiegssaison 2024/2025 kein Tor. Damals gab in noch in der Kreisliga A einen 2:0-Heimerfolg gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach. Danach dauerte es 392 Tage bis beim VdS die Null wieder stand. „Für uns ist das ein großer Erfolg, wir haben die Serie endlich gebrochen. Wir haben uns die weiße Weste mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung verdient. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, betonte Boldt.
Der Aufsteiger kassierte in dieser Saison bereits 101 Tore und bekam für den Geschmack des Trainers viel zu häufig einfache Gegentreffer. In Hösel gelang es seinem Team jedoch, den Matchplan optimal umzusetzen. Den Siegtreffer erzielte der gerade mal 18-jährige Roberto Grillo. „Die Jungs haben mit Leidenschaft und voller Energie verteidigt. Wir standen kompakt und waren besonders in der hintersten Linie souverän. Es lief genauso, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte der Trainer. Ein besonderes Spiel war es für Torhüter Sebastian Lopez, der im Winter von Ligakonkurrent SV Uedesheim zum VdS kam. An seinem Geburtstag half er bei seinem zehnten Einsatz für Nievenheim mit, die 392 Tage andauernde Serie zu beenden. „Er hat überragend gehalten und uns mit einigen herausragenden Paraden vor einem Gegentor gerettet. Es war einfach eine Topleistung von der ganzen Mannschaft“, sagte Boldt.
Durch den Auswärtsdreier überholte der VdS den CfR Links und Rhenania Hochdahl, die ihre Partien beide verloren. Somit stehen die Nievenheimer mit einem Punkt Vorsprung auf dem Relegationsrang. Es bleibt also weiter spannend im Abstiegskampf der Bezirksliga, weshalb sich der VdS nicht auf dem Sieg ausruhen darf. „Mit diesem Sieg haben wir bereits unsere Punkteausbeute aus der Hinrunde überboten. Aber wir wussten von Anfang an, dass wir die Hinserie klar überbieten müssen. Wir müssen noch einige Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern“, erklärte der Coach.
Allerdings könnten für Nievenheim auch noch drei Punkte am grünen Tisch hinzukommen. Zum Hintergrund: Der MSV Düsseldorf setzte einen noch gesperrten Spieler in den Rückrundenduellen gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd ein, deshalb läuft zurzeit ein Verfahren. „Wir haben am Freitagabend eine Mail mit einer vorläufigen Entscheidung erhalten. Demnach soll es Wiederholungsspiele geben. Wir hatten die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben, wodurch das Urteil noch nicht rechtskräftig ist“, berichtete Boldt.
Falls die vorläufige Entscheidung dennoch Bestand haben sollte, wird der VdS Nievenheim in Berufung gehen, bestätigte der Trainer. Dennoch will sich Thomas Boldt nicht auf die Entscheidung konzentrieren, sondern mit seiner Mannschaft weiter Punkte holen. „Die Entwicklung in der Rückrunde beweist, dass wir konkurrenzfähig sind. Ich glaube noch an fest an den Klassenerhalt, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt“, so der Trainer.