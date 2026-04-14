VdS Nievenheim kann doch noch zu null spielen

Der Aufsteiger kassierte in dieser Saison bereits 101 Tore und bekam für den Geschmack des Trainers viel zu häufig einfache Gegentreffer. In Hösel gelang es seinem Team jedoch, den Matchplan optimal umzusetzen. Den Siegtreffer erzielte der gerade mal 18-jährige Roberto Grillo. „Die Jungs haben mit Leidenschaft und voller Energie verteidigt. Wir standen kompakt und waren besonders in der hintersten Linie souverän. Es lief genauso, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte der Trainer. Ein besonderes Spiel war es für Torhüter Sebastian Lopez, der im Winter von Ligakonkurrent SV Uedesheim zum VdS kam. An seinem Geburtstag half er bei seinem zehnten Einsatz für Nievenheim mit, die 392 Tage andauernde Serie zu beenden. „Er hat überragend gehalten und uns mit einigen herausragenden Paraden vor einem Gegentor gerettet. Es war einfach eine Topleistung von der ganzen Mannschaft“, sagte Boldt.