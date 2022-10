VdS Nievenheim ist weiter auf Kurs Der Rückkehrer in die Bezirksliga will seine starke Bilanz gegen den BV Wevelinghoven ausbauen. Rommerskirchen muss sich daheim besser präsentieren.

VdS Nievenheim (5.) – BV Wevelinghoven (14.). Der Aufsteiger konnte unter der Woche das Nachholspiel gegen den FC Kosova mit 4:1 für sich entscheiden. „Wir hatten es mit einem verdammt starken Gegner zu tun, aber haben vor allem in der zweiten Hälfte eine starke Partie gemacht, daran müssen wir jetzt anknüpfen“, sagt Trainer Daniel Köthe. Bereits am Mittwoch musste er auf Özgür Akinci und Top-Stürmer Kevin Scholz verzichten. „Hinter dem Einsatz von Kevin steht noch ein Fragezeichen. Es wäre wichtig für uns, wenn er am Sonntag einsatzbereit ist“, sagt Köthe.

Die dünne Personaldecke begleitet den Aufsteiger seit Saisonbeginn, daher fiel das Abschlusstraining am Freitag aus. „Wir müssen am Wochenende auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, erklärt Köthe. Trotz der Kadersorgen verlief der Saisonstart für den VdS optimal. Köthe: „Ich bin absolut zufrieden mit der Situation, keiner hat erwartet, dass es so gut laufen würde. Jetzt wollen wir auch oben dranbleiben.“ Der BV Wevelinghoven hingegen legte keinen guten Saisonstart hin, mit nur sieben Zählern steht er auf einem Abstiegsrang, sodass die Partie gegen Nievenheim sehr wichtig wird. Im Falle einer Niederlage könnte der Abstand auf einen Nichtabstiegsrang auf sechs Punkte ansteigen.

SG Rommerskirchen/Gilbach (11.) – Schwarz-Weiß Düsseldorf (13.). Vor heimischer Kulisse ist „Roki“ in dieser Saison noch nicht in Fahrt gekommen, in vier Heimspielen holten die Gastgeber bislang nur einen Zähler. Gegen den Landesliga-Absteiger soll sich das nun ändern. „Wir müssen die alten Tugenden, die uns in den letzten beiden Wochen verloren gegangenen sind, zurückbringen. Dazu gehört die Bewegung ohne Ball. Zudem müssen wir im letzten Drittel sauberer werden, da lassen wir noch zu viele Möglichkeiten aus“, erklärt SG-Coach Nando Riccio. Die Zeichen vor dem Spiel stehen jedoch nicht schlecht, die SG konnte in dieser Saison bereits mehrfach ihre Qualität unter Beweis stellen.

TSV Bayer Dormagen (11.) – SC Unterbach (16.). Unterbach ist noch nicht in der Liga angekommen. Nach acht Spieltagen sind die Düsseldorfer weiterhin ohne Punkt. Auch wenn der TSV den eigenen Erwartungen hinterherläuft, geht er als haushoher Favorit in die Begegnung, jedoch möchte Trainer Frank Lambertz das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir haben in der Vergangenheit oft gegen den Tabellenletzten gepatzt, auch in dieser Saison hat Lohausen nur gegen uns gepunktet“, warnt er.

Nach dem Derbysieg gegen den VdS Nievenheim ist die Mannschaft jedoch heiß. „Wir hatten einen kleinen Stimmungsknick, aber jetzt sind wieder alle top motiviert, deswegen können wir optimistisch in die Partie gehen“, sagt Lambertz. Trotz anhaltender Verletzungssorgen, besonders in der Innenverteidigung, kann der Coach auf eine starke Offensive zurückgreifen, neben Top-Stürmer Niclas Kuypers ist Marius Fraßek zurück in der Mannschaft. Sein Comeback gegen Nievenheim konnte er gleich mit einem Tor krönen, das Abschlusstraining wird für ihn jedoch ausfallen, da er, so Lambertz, noch nicht vollständig fit sei. Auch Bek Osaj wird am Sonntag wieder zur Verfügung stehen.

Zudem spielt der VfL Jüchen/Garzweiler (1.) gegen den TuS Gerresheim (7.). Die DJK Gnadental (2.) ist beim FC Kosova (8.) zu Gast.