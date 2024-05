Der VdS Nievenheim hat einen schlechten Tag erwischt. – Foto: Roberto Parolari

VdS Nievenheim im Derby chancenlos In der Bezirksliga wird's für den VdS nach dem Debakel gegen Bayer Dormagen eng. Auch Rommerskirchen ging in Duisburg unter. Gnadental spielte nur remis.

Der VdS Nievenheim kommt dem Abstieg in der Bezirksliga immer näher. Die SVG Weißenberg verpasste wichtige Punkte im Abstiegskampf, die SG Rommerskirchen/Gilbach ging in Duisburg unter. Und Gnadental kassierte im Aufstiegsrennen den nächsten Rückschlag.

Bayer Dormagen – VdS Nievenheim 8:0 (2:0). Niclas Kuypers (28.) und Marius Frassek (41.) sorgten im Derby für die 2:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte legte Bayer noch einen Gang zu. Oliver Gammon (48.) und Kuypers (52.) erhöhten schnell, ehe Dreierpacker Marc Naroska (57., 79.,88.) und Maximilian Schröder (82.) zum Endstand trafen. „Es war eine beeindruckende Partie, mit der wir ein großes Ausrufezeichen setzen können“, meinte TSV-Coach Marko Niestroj. Trainerkollege Thomas Boldt vom VdS Nievenheim ist enttäuscht von seinem Team: „Ich bin wütend. Das war ein Trauerspiel, das Spiel wird Konsequenzen nach sich ziehen“, betonte er. Dennoch stellte er klar, dass er im Amt bleiben wird.

TuS Mündelheim – DJK Gnadental 3:3 (1:2). Die Partie startete torreich. Maik Ferber (10.) brachte die DJK in Führung, der Ausgleichstreffer von Max Bausch (14.) ließ nicht lange auf sich warten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang es Leon Borkowski (45.+4), die Gäste erneut in Führung zu bringen. Im zweiten Durchgang stellte Mündelheim durch Bausch und Marius Wischnewski (75.) auf 3:2. In der 90. Minute sicherte Vojno Jesic der DJK Gnadental immer noch einen Punkt. „Wir haben große Schwierigkeiten, überhaupt eine Mannschaft zu stellen. Unsere Innenverteidiger haben seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Für die Umstände haben wir uns gut geschlagen“, meinte DJK-Trainer Sebastian Michalsky.

TuS Gerresheim – SVG Weißenberg 2:0 (0:0). Die erste Halbzeit in Gerresheim blieb torlos, dennoch war SVG-Coach Dirk Schneider mit dem ersten Durchgang zufrieden. „In den ersten 45 Minuten hätten wir in Führung gehen müssen. Die Chancenverwertung ist bei uns ein bekanntes Problem“, so Schneider. In der zweiten Halbzeit brauchten die Gastgeber nicht lange, um in Führung zu gehen. Kristijan Sefanovski (54.) traf zum 1:0. Kurz vor Schluss sorgte Marco Meyer (89.) für die Entscheidung. „Wir brauchen noch einen Sieg, das sollte zum Klassenerhalt reichen. Uns fehlt aktuell aber die Konstanz, mir hatte heute bei der Einstellung etwas gefehlt“, meinte Schneider.