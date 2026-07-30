VdS Nievenheim: Größte Baustelle ist die Defensive Der Bezirksligis VdS Nievenheimt hofft, seine positive Entwicklung fortsetzen zu können. von RP / Noah Knothe · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Defensive von VdS Nievenheim hat noch Lücken – Foto: Markus Becker

Nervenzehrender hätte die vergangene Saison in der Bezirksliga nicht seinen können für den VdS Nievenheim. Nach vielem Hin und Her konnte der Klassenverbleib erst in der Relegation gesichert werden. Nun bereitet sich das Team von Trainer Thomas Boldt schon wieder auf die neue Spielzeit vor.

Was sind die Ziele der Vorbereitung? In den 34 Ligaspielen kassierten die Nievenheimer 124 Gegentore, während sie mit 84 Toren die fünftbeste Offensive stellten. Daher liegt der Fokus auf dem Spiel ohne Ball. „Wir müssen im Defensivverhalten auch taktisch etwas verändern. Es gibt viele Stellen, an denen es immer etwas zu verbessern gibt, dazu gehört auch unser Gegenpressing“, erklärt Boldt. Der VdS konnte für die neue Saison zehn neue Spieler verpflichten, die sich alle noch einspielen müssen. Was lief bislang gut? Die sportliche Entwicklung der Nievenheimer nahm in der vergangenen Winterpause Fahrt auf. In der Rückrunde konnte der VdS doppelt so viele Punkte holen wie in der Hinserie. Diese Entwicklung will der Coach fortsetzen. „Die Saison war zwar unfassbar anstrengend, aber sie hat eine Euphorie in die Mannschaft gebracht, die sich auf die Neuzugänge übertragen hat. Auch in dieser Vorbereitung sehe ich wie sich das Team immer weiterentwickelt“, berichtet Boldt.

Was lief bislang nicht so gut? Wie viele Vereine hat auch der VdS mit der urlaubsbedingt niedrigen Trainingsbeteiligung zu kämpfen. Das erschwert, sich als Mannschaft einzuspielen. „Wir müssen noch viel an unseren Automatismen arbeiten, aber insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden so Boldt. Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Der VdS Nievenheim hat zehn neue Spieler geholt, das kuriose daran: Sie kommen nur von zwei Vereinen. Gleich sechs Talente kommen aus der A-Jugend des Ligakonkurrenten SVG Weißenberg. „Uns ist es weiterhin wichtig, Talente zu fördern, daher haben wir uns dafür entschieden, die Jungs zu holen. Alle sechs konnten bisher einen guten Eindruck machen und zeigen, dass sie für den Schritt bereit sind“, sagt Nievenheims Sportlicher Leiter Simon Fink.