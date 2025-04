VdS Nievenheim fast durch, nur zwei Absteiger möglich

Etienne Piehler war mit seinem Dreierpack der überragende Mann bei Germania Grefrath. Durch den 4:3-Erfolg beim Schlusslicht Delrath hat die Germania 31 Punkte und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Ligaverbleib machen. Delrath ist dagegen abgestiegen.

Nievenheim hat nach dem 2:2 zwölf Punkte Vorsprung auf Rosellen, das direkte Duell folgt am Freitag. Gewinnt Nievenheim und Büttgen holt parallel keinen Sieg, ist die Meisterschaft perfekt. Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

Wer zweimal ausgleicht und am Ende nur zu zehnt ist, muss mit einem Remis leben: Der TuS Reuschenberg holt im Abstiegskampf einen Zähler beim FC Zons und vergrößert den Vorsprung auf die rote Zone erstmal auf sieben Punkte.

26. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - SSV Delrath

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr SV Rosellen - VdS 1920 Nievenheim

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven

So., 04.05.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss

So., 04.05.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich



27. Spieltag

Do., 08.05.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Grimlinghausen / Norf

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - BV Wevelinghoven

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr FC Zons - FC Straberg

So., 11.05.25 15:00 Uhr SSV Delrath - Sportfreunde Vorst

So., 11.05.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SV Rosellen

So., 11.05.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen

So., 11.05.25 15:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - TuS Reuschenberg

