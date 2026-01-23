VdS Nievenheim: Die Hoffnung ist noch lebendig

Der VdS Nievenheim will um seine Chance in der Bezirksliga kämpfen. – Foto: Markus Becker

Der Aufsteiger VdS Nievenheim steckt in der Bezirksliga mitten im Abstiegskampf. Er steht nach der Hinrunde auf Platz 17, aber immerhin: Der Relegationsrang ist nur drei Punkte entfernt.

Saisonverlauf Mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen konnte der VdS mit dem Start in die neue Liga zufrieden sein. Danach folgten jedoch die ersten beiden Partien gegen die Spitzenmannschaften des TSV Eller und des MSV Düsseldorf. Die 0:7 und 0:10-Pleiten leiteten eine Niederlagenserie ein. Trotz der sechs verlorenen Partien am Stück, ließ der VdS nicht abreißen. Siege wie im Derby gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gab es in der Hinrunde dennoch zu wenig, weshalb der VdS nach 17 Partien mit nur elf Zählern dasteht. Ein direkter Klassenerhalt ist bereits fünf Punkte entfernt, der Relegationsplatz drei. „Uns ist klar, dass es sehr schwierig wird, die Klasse zu halten, trotzdem ist noch alles möglich“, sagt Trainer Thomas Boldt. Das lief gut Der Aufsteiger hat auch in der neuen Liga das Toreschießen nicht verlernt. Der VdS traf bereits 38-mal. In der unteren Tabellenhälfte trafen nur der DSC 99 und der SV Uedesheim häufiger. In Marcus Buchen und Roberto Grillo haben bereits zwei Spieler neunmal getroffen.

Das lief schlecht Das große Problem der Nievenheimer ist mit einem Blick auf die Tabelle eindeutig. Der VdS kassierte bereits 72 Gegentore, mehr als jede andere Mannschaft in der Liga. „Die Gegentore haben viele Gründe. Wir machen schlicht zu viele individuelle Fehler, zudem fehlt manchmal die Konzentration. Wir müssen lernen, Spaß am Verteidigen zu haben, das gilt für alle Mannschaftsteile“, betont Boldt. Personal Bereits vor der Winterpause stand fest, dass Torwart Sebastian Lopez vom SV Uedesheim nach Nievenheim wechselt. Für die Innenverteidigung kommt Max Schnelker (19) vom SV Rhiedt II. „Er hat bereits in Nievenheim gespielt, daher standen wir schon länger im Kontakt. Er ist ein spielstarker Innenverteidiger und hat einen guten ersten Eindruck gemacht“, so Boldt.