VdS Nievenheim: Die Hoffnung ist noch lebendig

Der Aufsteiger VdS Nievenheim steckt in der Bezirksliga mitten im Abstiegskampf. Er steht nach der Hinrunde auf Platz 17, aber immerhin: Der Relegationsrang ist nur drei Punkte entfernt.
Mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen konnte der VdS mit dem Start in die neue Liga zufrieden sein. Danach folgten jedoch die ersten beiden Partien gegen die Spitzenmannschaften des TSV Eller und des MSV Düsseldorf. Die 0:7 und 0:10-Pleiten leiteten eine Niederlagenserie ein.
Der Aufsteiger hat auch in der neuen Liga das Toreschießen nicht verlernt. Der VdS traf bereits 38-mal. In der unteren Tabellenhälfte trafen nur der DSC 99 und der SV Uedesheim häufiger. In Marcus Buchen und Roberto Grillo haben bereits zwei Spieler neunmal getroffen.
Das große Problem der Nievenheimer ist mit einem Blick auf die Tabelle eindeutig. Der VdS kassierte bereits 72 Gegentore, mehr als jede andere Mannschaft in der Liga. „Die Gegentore haben viele Gründe. Wir machen schlicht zu viele individuelle Fehler, zudem fehlt manchmal die Konzentration. Wir müssen lernen, Spaß am Verteidigen zu haben, das gilt für alle Mannschaftsteile“, betont Boldt.
Bereits vor der Winterpause stand fest, dass Torwart Sebastian Lopez vom SV Uedesheim nach Nievenheim wechselt. Für die Innenverteidigung kommt Max Schnelker (19) vom SV Rhiedt II. „Er hat bereits in Nievenheim gespielt, daher standen wir schon länger im Kontakt. Er ist ein spielstarker Innenverteidiger und hat einen guten ersten Eindruck gemacht“, so Boldt.
Zudem zählt auch Co-Trainer Daniel Dünbier vorübergehend wieder zum Kader der Nievenheimer. Eigentlich hatte der 36-Jährige seine Schuhe nach dem Aufstieg an den Nagel gehängt. Zur Rückrunde steigt er aber wieder ein. „Wir wollen nichts ungenutzt lassen, weshalb wir auch Daniel wieder als Option haben wollen. Durch die Kadersorgen in der Hinrunde, wird er auch für die Breite wichtig sein, zudem ist er auf dem Platz ein Sprachrohr für das Team“, erklärt Boldt.
Durch die ungünstigen Witterungsbedingungen in der kurzen Wintervorbereitung konnte der VdS er zwei Testspiele absolvieren. Vor der Hallenkreismeisterschaft testete gegen Landesligist DJK Gnadental (1:3). Am Mittwochabend folgte gegen den SV Rosellen der vorletzte Test. Die Generalprobe der Vorbereitung absolviert Nievenheim am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Bezirksligisten Union Nettetal II, bevor der Aufsteiger am 1. Februar (Sonntag, 15.30 Uhr) gegen den SV Uedesheim auf heimischer Anlage in die Rückrunde startet.
„Wir müssen vom ersten Spiel an voll da sein und auf dem Platz zeigen, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben. Wir haben eine junge Mannschaft, die jetzt jeden Gegner kennt. Wir müssen unsere Qualitäten jetzt jedes Spiel auf den Platz bringen“, betont Boldt.
