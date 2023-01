VdS Nievenheim: Aufsteiger kann überraschen Die Nievenheimer mischen in der Fußball-Bezirksliga weit vorne mit.

Aufsteiger VdS Nievenheim zählt zu den Top-Teams in der Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Daniel Köhteging als Tabellendritter in die Winterpause, durch den Rückzug des SC Unterbach rutschte der VdS jedoch auf den sechsten Platz ab. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz und nur drei Punkten Abstand auf den zweiten Tabellenrang zählt der Aufsteiger aber weiter zu den Spitzenteams.

Personal In der Winterpause kehren viele Langzeitverletzte wieder zur Mannschaft zurück. Daniel Köthe rechnet mit 23 oder 24 Spielern beim Trainingsauftakt am 17. Januar. „Der Kader wird in der Rückrunde viel breiter sein als vor der Winterpause, weshalb wir keinen Bedarf sehen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden“, so Köthe. Einen Neuzugang hat Nievenheim allerdings doch zu vermelden. In Ryuhei Iitaka kommt ein Defensivmann vom Ligakonkurrenten VfL Jüchen/Garzweiler. Weitere Transfers sind nicht geplant.

Ausblick Den Testspielauftakt macht Nievenheim am 22. Januar gegen den A-Ligisten SV Rosellen. Auch Rot-Weiß Elfgen (29.1.) spielt in der Kreisliga A. Im SSV Delrath (31.1) und dem FC Straberg (5.2) stehen auch zwei Mannschaften aus der Kreisliga B auf dem Programm. Am 9. Februar folgt das Testspiel gegen den SV Rosellen (Kreisliga A). Den Abschluss der Vorbereitung absolviert der VdS gegen den Landesligisten Holzheimer SG (12.2.).