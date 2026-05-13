Vatertag in Büderich - und diesmal geht es um den Pokalsieg

Unser Büdericher Spielverein steht im Kreispokalfinale. Als Kreisligist. Kann man sich eigentlich nicht ausdenken – ist aber genau so passiert.

Und weil so ein Tag nicht einfach irgendein Spieltag ist, machen wir das, was ein Dorf eben macht: Wir fahren gemeinsam hin. Mit Fanbus, mit guter Laune und wahrscheinlich dem ein oder anderen Kaltgetränk.

Das ganze Dorf fiebert diesem Spiel entgegen. Die Jungs haben sich das über Monate erarbeitet – und sind jetzt schon Teil von etwas, worauf wir alle stolz sein können. Finale erreicht, dazu die Quali für den Niederrhein-Pokal.