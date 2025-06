Vater-Sohn-Kombi im Tempelwald

In den letzten Jahren erreichte die Mannschaft aus dem Tempelwald Saisonplatzierungen zwischen Rang Sieben und Zwölf. Dabei scheint durchaus mehr Potential in den Greizern zu schlummern.

FuPa Thüringen: Hi Kevin, warum ist Greiz nach den letzten (höherklassigen) Erfahrungen als Trainer vielleicht jetzt genau richtig für dich?

Kevin Brettfeld: Nach meinen bisherigen Trainerstationen auf höherklassigem Niveau ist der Schritt nach Greiz bewusst gewählt – auch wenn es auf dem Papier vielleicht wie ein Rückschritt wirkt. Für mich persönlich ist es genau das Gegenteil: Es geht zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem Verein, bei dem alles angefangen hat. Gerade nach der letzten, trainerlosen Zeit war für mich sofort klar, dass ich helfen möchte – nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil es mir eine echte Herzensangelegenheit ist.

Die Aufgabe hier ist eine ganz andere als das, was ich bisher erlebt habe – und genau das reizt mich. Es geht darum, mit Leidenschaft, Ehrlichkeit und Gemeinschaftssinn etwas aufzubauen. Ich glaube fest daran, dass man im Fußball mit dem richtigen Umfeld, klaren Werten und einer echten Teamidentität unglaublich viel bewegen kann – unabhängig von der Liga. Und genau das finde ich hier in Greiz vor.

FuPa Thüringen: Was sind deine Ziele in der kommenden Saison in Greiz? Was wollt ihr erreichen?

Kevin: Das wichtigste Ziel ist für mich: ein echtes Team zu formen. Eine Mannschaft, die füreinander einsteht, gemeinsam an einem Strang zieht und für das, was wir uns vornehmen, brennt. Ich möchte, dass die Jungs mit Freude auf dem Platz stehen, mit Leidenschaft trainieren und am Wochenende alles für Greiz geben.

Natürlich wollen wir auch sportlich erfolgreich sein. Aber der Weg dahin führt über Teamgeist, Charakter und die Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Wenn wir das schaffen, werden wir nicht nur besseren Fußball spielen – wir werden auch als Gruppe zusammenwachsen und die Zuschauer mitreißen.