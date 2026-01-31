Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vater schlägt Trainer – greift das Kreissportgericht ein?
Teaser HFV: +++ Der Vater eines Jugendfußballers hat dessen Trainer geschlagen. Die Frage ist, ob das Sportgericht in diesem Fall eingreifen muss, und wenn ja, wer sanktioniert werden könnte +++
Breidenbach/Biedenkopf. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen hat am Sonntag beim Turnier um die Hallenfußball-Kreismeisterschaft der C-Junioren in Breidenbach der Vater eines Spielers den Trainer der JSG Dautphetal/Angelburg/Hörlen tätlich angegriffen, weil dieser seinem Sohn zu wenig Einsatzzeit gegeben habe. Die Polizei musste anrücken, es wurde Anzeige gegen den Beschuldigten erstattet und Strafantrag gestellt, wobei dieser das Gelände bereits verlassen hatte.