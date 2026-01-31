Vater schlägt Trainer – greift das Kreissportgericht ein? Teaser HFV: +++ Der Vater eines Jugendfußballers hat dessen Trainer geschlagen. Die Frage ist, ob das Sportgericht in diesem Fall eingreifen muss, und wenn ja, wer sanktioniert werden könnte +++ von Redaktion · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Bei der Hallenkreismeisterschaft der Fußball-C-Junioren in Breidenbach hat ein Vater dem Trainer seines Sohnes ins Gesicht geschlagen. Gegen den Beschuldigten ist Strafanzeige gestellt worden. Der Vorsitzende des zuständigen Kreissportgerichts erklärt, weshalb der Fall keiner für die Sportgerichstbarkeit ist. (Symbolbild) © BCFC - stock.adobe.com

Breidenbach/Biedenkopf. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen hat am Sonntag beim Turnier um die Hallenfußball-Kreismeisterschaft der C-Junioren in Breidenbach der Vater eines Spielers den Trainer der JSG Dautphetal/Angelburg/Hörlen tätlich angegriffen, weil dieser seinem Sohn zu wenig Einsatzzeit gegeben habe. Die Polizei musste anrücken, es wurde Anzeige gegen den Beschuldigten erstattet und Strafantrag gestellt, wobei dieser das Gelände bereits verlassen hatte.